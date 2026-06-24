Innlent

Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir bana­slysið á Sæ­braut

Atli Ísleifsson skrifar
Slysið varð í september 2024.
Slysið varð í september 2024. Vísir/Vilhelm

Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt karlmann á þrítugsaldri í fjögurra mánaða fangelsi fyrir manndráp af gáleysi í þegar hann ók á rúmlega 130 kílómetra hraða á gangandi vegfaranda á Sæbraut í Reykjavík aðfararnótt sunnudagsins 29. september 2024. Ung kona lést í slysinu.

Dómurinn féll í febrúar síðastliðnum en var fyrst birtur í dag. Í dómsorðum segir að fresta beri fullnustu refsingarinnar, haldi maðurinn almennt skilorð í tvö ár.

Í ákæru sagði að maðurinn hafi ekið bíl sínum norður Sæbraut við gatnamót Súðarvogs, án nægilegrar aðgæslu og varúðar, á allt að 132 kílómetra hraða þar sem leyfður hámarkshraði er 60. Það hafi verið of hratt miðað við aðstæður og almenn hraðatakmörk. Bleyta hafi verið á veginum og myrkur og hann farið yfir á gulu umferðarljósi á gatnamótunum, þar sem umferð gangandi vegfarenda er, með þeim afleiðingum að bílnum var ekið á gangandi vegfaranda á göngubrautinni. Konan lést samstundis við áreksturinn.

Maðurinn játaði brot sitt skýlaust og féllst hann á bótaskyldu í málinu.

Í dómi segir að maðurinn hafi sýnt fram á hreint sakavottorð og var horft til þess við ákvörðun refsingar, auk skýlausrar játningar. „Á hinn bóginn hefur ákærði með háttsemi sinni sýnt af sér stórfellt gáleysi með því að aka án nægilegrar aðgæslu og varúðar á miklum hraða, líkt og lýst er í ákæru, og sýndi með háttsemi sinni af sér stórfellt gáleysi sem leiddi til dauða gangandi vegfaranda.“

Dómari mat hæfilega refsingu fjögurra mánaða fangelsi en að fresta skyldi fullnustu refsingarinnar haldi maðurinn almennt skilorð.

Móðir og bróðir konunnar sem lést kröfðust þess bæði, hvort um sig, að ákærði maðurinn yrði dæmdur til að greiða þeim fjórar milljónir króna í miskabætur. Dómari dæmdi hæfilegt að láta manninn greiða móðurinni tvær milljónir króna í miskabætur en ekki að ekki væru fyrir hendi lagaskilyrði til að greiða miskabætur til bróðurins.

Maðurinn var jafnframt dæmdur til að greiða lögmanns- og sakarkostnað, samtals um fjórar milljónir króna.

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