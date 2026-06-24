Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Atli Ísleifsson skrifar 24. júní 2026 14:56 Slysið varð í september 2024. Vísir/Vilhelm Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt karlmann á þrítugsaldri í fjögurra mánaða fangelsi fyrir manndráp af gáleysi í þegar hann ók á rúmlega 130 kílómetra hraða á gangandi vegfaranda á Sæbraut í Reykjavík aðfararnótt sunnudagsins 29. september 2024. Ung kona lést í slysinu. Dómurinn féll í febrúar síðastliðnum en var fyrst birtur í dag. Í dómsorðum segir að fresta beri fullnustu refsingarinnar, haldi maðurinn almennt skilorð í tvö ár. Í ákæru sagði að maðurinn hafi ekið bíl sínum norður Sæbraut við gatnamót Súðarvogs, án nægilegrar aðgæslu og varúðar, á allt að 132 kílómetra hraða þar sem leyfður hámarkshraði er 60. Það hafi verið of hratt miðað við aðstæður og almenn hraðatakmörk. Bleyta hafi verið á veginum og myrkur og hann farið yfir á gulu umferðarljósi á gatnamótunum, þar sem umferð gangandi vegfarenda er, með þeim afleiðingum að bílnum var ekið á gangandi vegfaranda á göngubrautinni. Konan lést samstundis við áreksturinn. Maðurinn játaði brot sitt skýlaust og féllst hann á bótaskyldu í málinu. Í dómi segir að maðurinn hafi sýnt fram á hreint sakavottorð og var horft til þess við ákvörðun refsingar, auk skýlausrar játningar. „Á hinn bóginn hefur ákærði með háttsemi sinni sýnt af sér stórfellt gáleysi með því að aka án nægilegrar aðgæslu og varúðar á miklum hraða, líkt og lýst er í ákæru, og sýndi með háttsemi sinni af sér stórfellt gáleysi sem leiddi til dauða gangandi vegfaranda.“ Dómari mat hæfilega refsingu fjögurra mánaða fangelsi en að fresta skyldi fullnustu refsingarinnar haldi maðurinn almennt skilorð. Móðir og bróðir konunnar sem lést kröfðust þess bæði, hvort um sig, að ákærði maðurinn yrði dæmdur til að greiða þeim fjórar milljónir króna í miskabætur. Dómari dæmdi hæfilegt að láta manninn greiða móðurinni tvær milljónir króna í miskabætur en ekki að ekki væru fyrir hendi lagaskilyrði til að greiða miskabætur til bróðurins. Maðurinn var jafnframt dæmdur til að greiða lögmanns- og sakarkostnað, samtals um fjórar milljónir króna. Banaslys við Sæbraut Reykjavík Dómsmál Samgönguslys Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Innlent Fleiri fréttir Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir fjölskylduföðurinn hafa verið afar stjórnsaman Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Sjá meira