Ökumaður var fluttur á sjúkrahús til skoðunar í kvöld eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í kanti á Garðskagavegi við Rósaselstjarnir í Suðurnesjabæ. Bíll ökumannsins hafnaði utan vegar og varð fyrir verulegu tjóni.
Víkurfréttir greindu fyrst frá en útkallið barst klukkan 18.14 í kvöld að sögn slökkviliðs.
„Þetta er bíll sem ekur á kyrrstæðan bíl sem var mannlaus úti í kanti. Sá sem ók á hann lenti svo utan vegar. Einn maður í þeim bíl sem var fluttur til HSS til skoðunar,“ segir Herbert Eyjólfsson hjá Brunavörnum Suðurnesja í samtali við Vísi.
Það var ekki að sjá að ökumaðurinn væri með nokkra lífshættulega áverka, að sögn Herberts, sem tekur þó fram að mikið tjón sé á bíl ökumannsins.
„Hann gæti verið ónýtur bíllinn,“ bætir hann við en nefnir að bæði ökutækin séu afar illa farin.
Nú sé störfum slökkviliðs á vettvangi lokið.