Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Lovísa Arnardóttir skrifar 24. júní 2026 10:32 Guðný segir að strax hafi verið settar upp merkingar. Vísir/Bjarni Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur, segir þörf á gangstéttarviðgerðum í Reykjavík fyrir allt að tvo milljarða. Það séu aðeins þær gangstéttir sem verst farnar eru. Rætt var við Guðnýju í Reykjavík síðdegis í gær en þar fór hún yfir viðbrögð meirihlutans við slysi í Langarima í Grafarvogi. Guðný sagði að þegar greint hafi verið frá slysi konunnar um helgina hafi ráðið tekið fyrir framkvæmdaáætlun um gangstéttarviðgerðir og sett af stað merkingar við gangstéttina. Svo hafi framkvæmdir hafist. „Þessi framkvæmd átti að fara fram í ágúst og við ýttum henni framar,“ segir Guðný María og að staðan sé víða slæm. Íbúar hafi haft samband vegna slæmra gangstétta en hafi fengið lítil viðbrögð. „Það sem við gerðum, og settum á okkar verkefnalista, er að fara í átakslista að fara í gangstéttarviðgerðir,“ segir hún og að það sé víða þörf á viðgerðum. Ástandið sé metið og litakóðað og það sé áætlun ráðsins að ef teknar eru saman þær gangstéttir sem þarfnast mestrar viðgerðar kosti það um 2,2 milljarða. „Þetta eru stórar upphæðir og við þurfum að fara í það strax í áætlanagerð í haust að skoða hvað við getum gert til að forgangsraða og finna fjármuni.“ Þrif á götum og strætó Guðný María segir nýja borgarfulltrúa vinna að því að koma sér inn í málin. Hún sé með umhverfis- og skipulagssvið sem sé breitt svið með víðtækum verkefnum sem margir hafi skoðanir á. Hún segir hópinn hlaupa hratt af stað og setja sig inn í málin. Guðný María er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks. Aðsend Guðný María segist einnig hafa skoðað götuþrif og að þau sem sinni slíkri þjónustu segist telja sig geta gert það betur. Síðasta vetur hafi átt að rykbinda en hún telji að betra sé að þrífa. Hún segir þurfa að skoða þessi mál í samráði við Vegagerðina. „Þetta snýst allt um peninga, þannig að nú þurfum við bara að fá smá tíma til þess að átta okkur á því hvað við getum ráðist hratt í þessi verkefni og fundið fjármagn í þau.“ Guðný María ræddi einnig stöðu Strætó, nýtt félag sem tekur við rekstrinum 1. júlí og að það séu möguleikar í kerfinu til að bæta til dæmis upplýsingagjöf. Borgarstjórn Reykjavík síðdegis Skipulagsmál Umferð Vegagerð Strætó Umferðaröryggi Slysavarnir Tengdar fréttir „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Kona á tíræðisaldri slasaðist í Grafarvogi þegar hún flaug úr hjólastól sínum á sprunginni gangstétt í hverfinu þar sem hún var á leið í klippingu. Sonur konunnar kallar eftir því að borgaryfirvöld bregðist strax við og geri við gangstéttina þar sem hafi orðið mörg slys. 21. júní 2026 10:40 Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Erlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Innlent Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Erlent Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Innlent Fleiri fréttir Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Sjá meira