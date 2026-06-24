Innlent

Kosti um tvo milljarða að laga verstu gang­stéttirnar í borginni

Lovísa Arnardóttir skrifar
Guðný segir að strax hafi verið settar upp merkingar.
Guðný segir að strax hafi verið settar upp merkingar. Vísir/Bjarni

Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur, segir þörf á gangstéttarviðgerðum í Reykjavík fyrir allt að tvo milljarða. Það séu aðeins þær gangstéttir sem verst farnar eru.

Rætt var við Guðnýju í Reykjavík síðdegis í gær en þar fór hún yfir viðbrögð meirihlutans við slysi í Langarima í Grafarvogi.

Guðný sagði að þegar greint hafi verið frá slysi konunnar um helgina hafi ráðið tekið fyrir framkvæmdaáætlun um gangstéttarviðgerðir og sett af stað merkingar við gangstéttina. Svo hafi framkvæmdir hafist.

„Þessi framkvæmd átti að fara fram í ágúst og við ýttum henni framar,“ segir Guðný María og að staðan sé víða slæm. Íbúar hafi haft samband vegna slæmra gangstétta en hafi fengið lítil viðbrögð.

„Það sem við gerðum, og settum á okkar verkefnalista, er að fara í átakslista að fara í gangstéttarviðgerðir,“ segir hún og að það sé víða þörf á viðgerðum.

Ástandið sé metið og litakóðað og það sé áætlun ráðsins að ef teknar eru saman þær gangstéttir sem þarfnast mestrar viðgerðar kosti það um 2,2 milljarða.

„Þetta eru stórar upphæðir og við þurfum að fara í það strax í áætlanagerð í haust að skoða hvað við getum gert til að forgangsraða og finna fjármuni.“

Þrif á götum og strætó

Guðný María segir nýja borgarfulltrúa vinna að því að koma sér inn í málin. Hún sé með umhverfis- og skipulagssvið sem sé breitt svið með víðtækum verkefnum sem margir hafi skoðanir á. Hún segir hópinn hlaupa hratt af stað og setja sig inn í málin.

Guðný María er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks. Aðsend

Guðný María segist einnig hafa skoðað götuþrif og að þau sem sinni slíkri þjónustu segist telja sig geta gert það betur. Síðasta vetur hafi átt að rykbinda en hún telji að betra sé að þrífa. Hún segir þurfa að skoða þessi mál í samráði við Vegagerðina.

„Þetta snýst allt um peninga, þannig að nú þurfum við bara að fá smá tíma til þess að átta okkur á því hvað við getum ráðist hratt í þessi verkefni og fundið fjármagn í þau.“

Guðný María ræddi einnig stöðu Strætó, nýtt félag sem tekur við rekstrinum 1. júlí og að það séu möguleikar í kerfinu til að bæta til dæmis upplýsingagjöf.

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