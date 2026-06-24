„Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Birgir Olgeirsson skrifar 24. júní 2026 15:40 Jóhannes Þór segir ákvörðun atvinnuvegaráðherra að verja 630 milljónum króna í markaðssetningu Íslands sem áfangastað mun betri leið til að skila tekjum í ríkissjóð en Kristrún Frostadóttir boðar. Þar vísar Jóhannes í væntanlegt frumvarp atvinnuvegaráðherra um gjaldtöku í ferðaþjónustu sem Kristrún minntist á í viðtali við fréttastofu Sýnar í gær. Vilhelm/Lýður Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, fagnar nýjum samningi stjórnvalda við Íslandsstofu um markaðssetningu Íslands sem áfangastaðar. Hann segir ákvörðunina skynsamlega, ekki síst í ljósi umræðu um aukna gjaldtöku í ferðaþjónustu. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra og Pétur Þ. Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, undirrituðu í dag samning til eins árs. Samkvæmt honum leggja stjórnvöld 630 milljónir króna í verkefnið. Markmiðið er meðal annars að draga úr árstíðasveiflum, bæta dreifingu ferðamanna um landið og sækja fram á verðmætum mörkuðum. „Það þarf ekki nema tiltölulega fáa ferðamenn sem velja Ísland fram yfir samkeppnislöndin til að svona fjárfesting skili sér margfalt til baka,“ segir Jóhannes. Hann segir reynsluna af markaðsstarfi í ferðaþjónustu sýna að það skili auknum gjaldeyristekjum og þar með skatttekjum. Að hans sögn skilar ferðaþjónustan um 200 milljörðum króna á ári í ríkissjóð. Jóhannes setur málið í samhengi við ummæli Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í viðtali við Vísi í gær. Þar sagði hún að frumvarp um gjaldtöku í ferðaþjónustu yrði lagt fram í haust. „Þetta er mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld á greinina. Slíkt dregur úr samkeppnishæfni Íslands og getur á endanum dregið úr gjaldeyristekjum,“ segir Jóhannes. Hann segir Ísland keppa við fjölmörg önnur ríki um ferðamenn. Norðmenn, Finnar, Svíar og fleiri Evrópuþjóðir hafi aukið framlög til markaðssetningar eftir faraldur, á meðan Ísland hafi setið eftir. „Samanburðarlönd okkar setja milljarða á ári í þetta. Það kostar að vera sýnilegur á þessum mörkuðum og verja stöðu landsins,“ segir hann. Að mati Jóhannesar snýst markaðssetningin ekki fyrst og fremst um að fjölga ferðamönnum á þeim stöðum þar sem álagið er þegar mest. Mikilvægara sé að stýra eftirspurninni betur, lengja tímabilið og kynna fleiri áfangastaði innanlands. „Spurningin er ekki bara hvað við getum tekið á móti mörgum, heldur hvenær þeir koma, hvert þeir fara og hvaða verðmæti þeir skilja eftir sig,“ segir hann. Jóhannes hrósar atvinnuvegaráðherra fyrir að koma málinu af stað en segir nauðsynlegt að stjórnvöld hugsi lengra en til eins árs. „Nú þarf að byggja upp langtímaplan sem jafnar samkeppnisstöðu Íslands til framtíðar,“ segir Jóhannes. 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