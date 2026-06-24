Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stig að stærð reið yfir rétt norðvestur af Þórisjökli í nótt eða þegar klukkan var sjö mínútur gengin yfir miðnætti.
Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur segir að rúmlega þrjátíu skjálftar hafi fylgt í kjölfarið. Hún segir þetta framhald á flekahreygingum sem hafa verið á svæðinu frá því í byrjun maí á þessu ári.
„Þetta er bara það sama og verið hefur og svipað því sem gerðist í byrjun júní þegar tveir skjálftar mældust, 3,3 og 3,9 stig. Og þetta er bara vegna flekahreyfinga og ekkert sem bendir til þess að eitthvað annað sé þarna í gangi. Enginn órói.“
Jarþrúður að svæðið sem um ræðir sé við Ok, við Þórisjökul og í grennd við Húsafell. Hún hefur ekki fengið upplýsingar um hvort skjálftarnir hafi fundist í sveitinni í nótt.
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Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.