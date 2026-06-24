Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. júní 2026 12:34 Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns segir að verkið sé ómetanlegt. Safnstjóri Gerðarsafns gerir alvarlega athugasemd við niðurrif á iðnaðarhúsi að Dugguvogi 42 við Sæbraut þar sem til stendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautarstokks. Ástæðan er listaverk Gerðar Helgadóttur sem steypt er í vesturvegg hússins. Hin tímabundna hjáleið á Sæbraut er nú til kynningar í skipulagsgátt en til stendur að reisa Sæbrautarstokk á eins kílómetra kafla frá mislægum gatnamótum Miklubrautar og Vesturlandsvegar og norður fyrir gatnamót Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs. Í yfirlýsingu frá Gerðarsafni segir að safnið geri alvarlega athugasemd við fyrirætlanir um að gerð verði tímabundin hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma þar sem iðnaðarhúsnæðið að Dugguvogi 42 er nú til húsa. Ástæðan er mikið menningarsögulegt gildi vegna listaverks Gerðar Helgadóttur sem steypt er í vesturvegg hússins, í níu hlutum og unnin var samhliða byggingu hússins 1971 til 1972. Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns segir um að ræða sögulegt listaverk. „Gerður hún er ótrúlega merkileg listakona og okkur í Gerðarsafni þykir náttúrulega gríðarlega mikilvægt að það sé verið að halda við verkum listakvenna frekar em að eyðileggja þau og ýta undir þau og sýna. Samkvæmt mínum upplýsingum er þetta líka að öllum líkindum fyrsta útilistaverkið sem er steypt beint inn í byggingu i Reykjavík.“ Brynja segir eðlilegt að fólk spyrji sig hvort ekki megi einfaldlega bara bjarga verkinu en rífa húsið? „En það er ekki svo auðvelt að gera það, þetta er verk sem er steypt beint í húsið, þetta er lágmynd sem er steypt inn þegar húsið er í byggingu, þannig það er alls ekki víst að það verði hægt að bjarga því og eins er verkið mjög samofið húsinu sjálfu, það er gert fyrir upprunalega starfsemi hússins, þar sem þetta vísar í iðnaðinn á svæðinu, þetta vísar í iðnaðarsögu svæðisins alls.“ Hún segist vongóð um að hlustað verði á áhyggjur safnsins áður en húsið verði rifið. Hún segir mótsagnakenndar upplýsingar í samráðsgátt um framkvæmdirnar. „Það er talað um að það sé verið að skoða leiðir til að breyta því eða viðhalda því en á öðrum stað er talað um að húsið og nærliggjandi hús séu látin víkja fyrir tímabundinni lausn fyrir umferð, þannig ég held það hljóti að vera hægt að finna betri lausn á þessu.“ Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Erlent Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Erlent Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Innlent Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Innlent Fleiri fréttir „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Fluttur á slysadeild eftir að bifreið var ekið á rafskútu Fer full af bjartsýni og von inn á fundinn: „Ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti“ Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Rafmagn komið aftur á í miðbæ Reykjavíkur Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Facebook og Instagram liggi niðri vegna bilunar Allir umsækjendurnir metnir jafn hæfir Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ „Við erum eitt þeirra landa sem skilja fiskveiðarnar einna best“ Harpa verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara Sjálfstæðisflokkur á flugi og ríkisstjórnin aldrei mælst með minna fylgi Tíðindi í glænýrri Maskínukönnun, Samhjálp og HM í nuddi Opna nýtt hjúkrunarheimili með 90 rýmum í Reykjanesbæ Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Sjá meira