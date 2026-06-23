Þjóðgarðsvörður segir tónleikahátíðina Bergmál hafa gengið nokkuð vel fyrir sig um helgina og grasflatirnar komi vel undan viðburði. Stór rýnifundur verði haldinn á morgun og svo rýni þjóðgarðsnefnd það í sumar og haust hvort tilefni sé til að halda fleiri viðburði í garðinum.
Um tuttugu þúsund manns komu saman til að sækja tónleika Kaleo á Þingvöllum um liðna helgi. Í myndbandinu að neðan má sjá hátíðarsvæðið fyrir tónleikana og sömuleiðis á lokastigum frágangs. Í myndbandinu má sjá að mest sést á grasinu þar sem var setið til að borða og á gönguleiðum.
Í aðdraganda tónlistarhátíðarinnar Bergmáls, sem fór fram um helgina, heyrðust áhyggjuraddir um að mögulega myndi viðburðahaldið valda raski á Þingvöllum. Um tuttugu þúsund manns sóttu hátíðina sem haldin var við bestu mögulegu aðstæður.
Smári Jökull, fréttamaður Sýnar, skundaði á Þingvelli síðdegis í gær til að taka út aðstæður og sagði ekki hægt að sjá að það hefðu verið tuttugu þúsund manna tónleikar um helgina. Gott veður hafi aðstoðað við að halda grasi góðu.
Einar Sæmundssen þjóðgarðsvörður tekur undir það og segir veðrið hafa hjálpað mjög mikið.
„Þessar flatir koma mjög vel undan þessum viðburði,“ segir hann en rætt var við hann í kvöldfréttum Sýnar í gær. Hann segir viðburðinn þannig hafa virkað sem „góða mosatætingu“.
Það eigi enn eftir að hreinsa upp kamra og smá rusl og svo í dag eigi ryksugubíll að ryksuga smæsta ruslið.
Einar segir þurfa að rýna allt til gagns og það sé margt á viðburðinum sem hafi heppnast vel en það sé sumt sem þurfi að skoða og það verði gert á morgun á stórum rýnifundi með lögreglu og öðrum viðbragðsaðilum.
„Þá munum við fara yfir útfærsluna og margt sem má skoða og bæta ef það verður annar svona viðburður, en ég er ekki að lofa honum.“
Spurður hvort það sé eitthvað því til fyrirstöðu að halda svona viðburð segir Einar stærðargráðuna mögulega til skoðunar en að þjóðgarðsnefndin muni taka þetta til skoðunar í sumar og haust og fara yfir reynsluna.
„En þetta var sannarlega ógleymanlegur dagur hérna.“
Ósk Gunnarsdóttir kom að skipulagningu tónleikanna og var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í gærmorgun. Þá sagði hún skipuleggjendur enn í hreinsunarfasa og að þeir gætu í raun ekki „fagnað lokum“ fyrr en eftir viku og allt væri búið. Hún sagði mikilvægt fyrir alla sem komu að viðburðinum að það yrði gengið vel frá og þau ætluðu að gera það.
Sviðið hafi verið farið niður klukkan átta á sunnudagskvöldi og svo hafi stórt hreinsunarteymi tekið við á sunnudegi. Hún sagði engan svona viðburð ganga upp án góðrar aðstöðu fyrir salerni og rusl.
Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjandi tónlistar- og fjölskylduhátíðarinnar, var svo til viðtals í Reykjavík síðdegis um sama mál. Hann sagðist á kafi í frágangi. Hann hafi hafist um leið og tónleikunum lauk og næstu daga yrði unnið að því að taka allan búnað. Það ætti til dæmis að ryksuga túnið til að ná, til dæmis, nikótínpúðunum upp úr grasinu.
Jakob sagði skipulagninguna lexíu sem yrði færð til bókar. Markmiðið hafi verið sett hátt að skipuleggja best skipulögðu tónleika á Íslandi. Náttúruöflin séu ekki fyrirsjáanleg en það hafi ekkert komið illa á óvart þarna. Skipulagið að tónleikunum geti verið gagnlegt fyrir aðra sem halda viðburði þarna eða annars staðar. Skipulagið hafi verið agað og vel fundað.