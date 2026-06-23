Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land Áróra L Davíðsdóttir skrifar 23. júní 2026 14:32 Kristján Loftsson, eigandi Hvals hf. Vísir/Vilhelm Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa á Íslandsmiðum síðan 2023, voru dregnar á land snemma í morgun í Hvalfirði. Tvær langreyðar hafi verið veiddar í nótt. Hér fyrir neðan má sjá svipmyndir úr Hvalfirði sem Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, tók í dag. Hvalur 9 hélt aftur úr höfn fljótlega eftir að langreyðunum var komið á land.Vísir/Vilhelm Samkvæmt heimildum fréttastofu er Hvalur 8 væntanlegur inn að hvalstöðinni um klukkan 21 í kvöld með eina langreyði. Hvalurinn veiddist síðdegis í gær vestur af landinu um 190 sjómílur frá landi. Hvalur 9 sigldi aftur til veiða í morgun eftir að hafa landað fyrstu tveimur langreyðunum. Dýraverndarsamband Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem veiðunum er mótmælt. Samtökin segja veiðarnar „ómannúðlegar og með öllu tilgangslausar“. Hvalveiðar hafi ekki verið stundaðar í tvö ár og enn séu birgðir af hvalkjöti í frystigeymslum sem enginn markaður sé fyrir. Tvær langreyðar voru veiddar í nótt.Vísir/Vilhelm Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veiddir eru á Íslandsmiðum í tvö ár.Vísir/Vilhelm Í kvöldfréttum á Sýn í gær var rætt við Vilhjálm Birgisson, formann Verkalýðsfélags Akraness, sem sagði upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi. Bæði hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða á föstudagskvöld.Vísir/Vilhelm Vísir/Vilhelm Vísir/Vilhelm Vísir/Vilhelm Vísir/Vilhelm Vísir/Vilhelm Vísir/Vilhelm Vísir/Vilhelm Hvalir Dýr Hvalveiðar Hvalfjarðarsveit Umhverfismál Atvinnurekendur Tengdar fréttir „Dýravernd er ekki öfgaskoðanir“ Formaður Dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar með því að afnema undanþágu Hvals hf. til að verka matvæli undir berum himni. Dýravernd séu ekki öfgaskoðanir og stöðva beri starfsemi sem feli í sér dýraníð. 23. júní 2026 12:02 Langreyðarnar komnar á land Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í þrjú ár, komu á land í Hvalfirði snemma í morgun. 23. júní 2026 07:18 Mest lesið Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Langreyðarnar komnar á land Innlent „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Innlent Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Erlent Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Innlent Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Innlent Fleiri fréttir Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Hvalirnir skornir og lögreglan með áhyggjur af hraðakstri Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Íris Edda ráðin sveitarstjóri á Vopnafirði Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Lögreglan þakkar öllum sem komu að verkefninu Helmingur óánægður hefði Hildur valið Miðflokkinn Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig 86 prósent horfðu ekki á úrslit Eurovision Ráðherra vill varamótor Herjólfs tiltækan hérlendis Pólitískur ólgusjór í Bretlandi, hvalveiðar og banvæn hitabylgja Sjá meira