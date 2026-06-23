Innlent

Myndir úr Hval­firði: Lang­reyðar dregnar á land

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Kristján Loftsson, eigandi Hvals hf.
Kristján Loftsson, eigandi Hvals hf. Vísir/Vilhelm

Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa á Íslandsmiðum síðan 2023, voru dregnar á land snemma í morgun í Hvalfirði. Tvær langreyðar hafi verið veiddar í nótt.

Hér fyrir neðan má sjá svipmyndir úr Hvalfirði sem Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, tók í dag. 

Hvalur 9 hélt aftur úr höfn fljótlega eftir að langreyðunum var komið á land.Vísir/Vilhelm

Samkvæmt heimildum fréttastofu er Hvalur 8 væntanlegur inn að hvalstöðinni um klukkan 21 í kvöld með eina langreyði. Hvalurinn veiddist síðdegis í gær vestur af landinu um 190 sjómílur frá landi. Hvalur 9 sigldi aftur til veiða í morgun eftir að hafa landað fyrstu tveimur langreyðunum.

Dýraverndarsamband Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem veiðunum er mótmælt. Samtökin segja veiðarnar „ómannúðlegar og með öllu tilgangslausar“. Hvalveiðar hafi ekki verið stundaðar í tvö ár og enn séu birgðir af hvalkjöti í frystigeymslum sem enginn markaður sé fyrir.

Tvær langreyðar voru veiddar í nótt.Vísir/Vilhelm
Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veiddir eru á Íslandsmiðum í tvö ár.Vísir/Vilhelm

Í kvöldfréttum á Sýn í gær var rætt við Vilhjálm Birgisson, formann Verkalýðsfélags Akraness, sem sagði upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi.

Bæði hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða á föstudagskvöld.Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Hvalir Dýr Hvalveiðar Hvalfjarðarsveit Umhverfismál Atvinnurekendur

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