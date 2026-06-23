Innlent

Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hval­veiðar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hvalurinn verkaður í Hvalfirði í morgun.
Hvalurinn verkaður í Hvalfirði í morgun. Vísir/Vilhelm

Dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld til að binda enda á „ónauðsynlegar og ómannúðlegar“ hvalveiðar hið fyrsta. Í yfirlýsingu frá samtökunum segir að ekki sé hægt að lýsa veiðunum öðruvísi en „villimannslegum“.

Greint var frá því í morgun að fyrsta langreyðurin sem veidd var við Ísland hafi verið dregin upp á land í Hvalfirði í morgun. Tvær langreyðar hafi verið veiddar í nótt.

Í kvöldfréttum á Sýn í gær var rætt við Vilhjálm Birgisson, formann Verkalýðsfélags Akraness, sem sagði upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi.

Segja veiðarnar tilgangslausar

Dýraverndarsamband Íslands (DÍS) mótmælir í yfirlýsingu harðlega þessum veiðum sem samtökin segja „ómannúðlegar og með öllu tilgangslausar“.

Hvalveiðar hafi ekki verið stundaðar í tvö ár og enn séu birgðir af hvalkjöti í frystigeymslum sem enginn markaður er fyrir.

„Stóra spurningin er sú hvað raunverulega vakir fyrir Kristjáni Loftssyni úr því að hann tapar aðeins fjárhagslega á veiðunum? Er það að hindra lýðræðislega kjörin stjórnvöld í því að setja lög á hvalveiðar í haust og/eða að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið seinnipartinn í ágúst í ljósi þess að Evrópusambandið bannar hvalveiðar?,“ segir í yfirlýsingunni frá samtökunum.

Þá er bent þar á að fagráð um velferð dýra hafi komist að þeirri niðurstöðu þann 16. júní 2023 að veiðar á langreyðum, næststærstu dýrum jarðar á eftir steypireyðum, stæðust vart lög um velferð dýra og að engin þekkt leið væri til að drepa þessi risavöxnu spendýr á mannúðlegan hátt.

„Frelsi Kristjáns Loftssonar til að halda úti þessu úrelta áhugamáli sínu var í framhaldinu, af Umboðsmanni Alþingis, metið þýðingarmeira en lög um velferð dýra. Við þetta verður ekki unað,“ segir í yfirlýsingunni og að eftirlit MAST með veiðunum 2022 og 2023 hafi sýnt að í einhver skipti hafi tekið allt að tvær klukkustundir að drepa langreyði.

„Skyttur hittu dýrin illa. Í einhverjum tilfellum syntu helsærð dýr á brott og hurfu eftir að hafa verið skotin margsinnis og í öðrum tilvikum birtust kálfar þegar magi kvendýra var skorinn upp á planinu í Hvalstöðinni. Þessu verður ekki lýst öðruvísi en sem villimannslegum veiðum sem eiga sér enga stoð í nútímanum. Dýraverndarsamband Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að binda endi á þessar ónauðsynlegu og ómannúðlegu veiðar hið allra fyrsta,“ segir að lokum.

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