Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Lovísa Arnardóttir skrifar 23. júní 2026 10:32 Hvalurinn verkaður í Hvalfirði í morgun. Vísir/Vilhelm Dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld til að binda enda á „ónauðsynlegar og ómannúðlegar“ hvalveiðar hið fyrsta. Í yfirlýsingu frá samtökunum segir að ekki sé hægt að lýsa veiðunum öðruvísi en „villimannslegum“. Greint var frá því í morgun að fyrsta langreyðurin sem veidd var við Ísland hafi verið dregin upp á land í Hvalfirði í morgun. Tvær langreyðar hafi verið veiddar í nótt. Í kvöldfréttum á Sýn í gær var rætt við Vilhjálm Birgisson, formann Verkalýðsfélags Akraness, sem sagði upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi. Segja veiðarnar tilgangslausar Dýraverndarsamband Íslands (DÍS) mótmælir í yfirlýsingu harðlega þessum veiðum sem samtökin segja „ómannúðlegar og með öllu tilgangslausar“. Hvalveiðar hafi ekki verið stundaðar í tvö ár og enn séu birgðir af hvalkjöti í frystigeymslum sem enginn markaður er fyrir. „Stóra spurningin er sú hvað raunverulega vakir fyrir Kristjáni Loftssyni úr því að hann tapar aðeins fjárhagslega á veiðunum? Er það að hindra lýðræðislega kjörin stjórnvöld í því að setja lög á hvalveiðar í haust og/eða að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið seinnipartinn í ágúst í ljósi þess að Evrópusambandið bannar hvalveiðar?,“ segir í yfirlýsingunni frá samtökunum. Þá er bent þar á að fagráð um velferð dýra hafi komist að þeirri niðurstöðu þann 16. júní 2023 að veiðar á langreyðum, næststærstu dýrum jarðar á eftir steypireyðum, stæðust vart lög um velferð dýra og að engin þekkt leið væri til að drepa þessi risavöxnu spendýr á mannúðlegan hátt. „Frelsi Kristjáns Loftssonar til að halda úti þessu úrelta áhugamáli sínu var í framhaldinu, af Umboðsmanni Alþingis, metið þýðingarmeira en lög um velferð dýra. Við þetta verður ekki unað,“ segir í yfirlýsingunni og að eftirlit MAST með veiðunum 2022 og 2023 hafi sýnt að í einhver skipti hafi tekið allt að tvær klukkustundir að drepa langreyði. „Skyttur hittu dýrin illa. Í einhverjum tilfellum syntu helsærð dýr á brott og hurfu eftir að hafa verið skotin margsinnis og í öðrum tilvikum birtust kálfar þegar magi kvendýra var skorinn upp á planinu í Hvalstöðinni. Þessu verður ekki lýst öðruvísi en sem villimannslegum veiðum sem eiga sér enga stoð í nútímanum. Dýraverndarsamband Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að binda endi á þessar ónauðsynlegu og ómannúðlegu veiðar hið allra fyrsta,“ segir að lokum. Hvalveiðar Hvalir Matvælaframleiðsla Matvælastofnun Dýr Umhverfismál Mest lesið Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Langreyðarnar komnar á land Innlent Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Innlent Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið Innlent Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Innlent Rauðar viðvaranir í Bretlandi vegna hita Veður Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig Innlent „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Innlent Fleiri fréttir Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Íris Edda ráðin sveitarstjóri á Vopnafirði Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Lögreglan þakkar öllum sem komu að verkefninu Helmingur óánægður hefði Hildur valið Miðflokkinn Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig 86 prósent horfðu ekki á úrslit Eurovision Ráðherra vill varamótor Herjólfs tiltækan hérlendis Pólitískur ólgusjór í Bretlandi, hvalveiðar og banvæn hitabylgja „Best að taka menn og sekta duglega“ Briddsarar í toppformi leggjast í víking til Ríga Lögreglan lýsir eftir Ernu Athichu Segir ákall frá samfélaginu að gera eins fyrir stelpur og stráka Slagsmál tveggja í Kópavogi enduðu á slysadeild Árásin á Höfðatorgi: Þrír ákærðir fyrir tilraun til manndráps Aldrei fleiri fengið úthlutaða skólavist Kom ekki til skoðunar að gera Land Rover-jeppana upptæka BSO-stöðin komin á nýtt heimili Hrafni bjargað af þaki Byko Hlutu Vigdísarverðlaunin fyrir baráttu fyrir jöfnu aðgengi að þungunarrofi Skartgripaþjófur sigldi undir fölsku flaggi í íbúðum aldraðra „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Sjá meira