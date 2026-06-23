Innlent

Langreyðarnar komnar á land

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu bæði til veiða á föstudagskvöld.
Hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu bæði til veiða á föstudagskvöld. Vísir/Vilhelm

Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í þrjú ár, komu á land í Hvalfirði snemma í morgun. 

Bæði hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða á föstudagskvöld en Hvalur 9 skaut hvalina í gær sem nú eru þeir komnir á land. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veiddir eru á Íslandsmiðum síðan 2023.

Hvalur 9 hélt aftur úr höfn fljótlega eftir að langreyðunum var komið á land. Ekki er ljóst hvort skipið sé haldið aftur til veiða. 

Í kvöldfréttum á Sýn í gær var rætt við Vilhjálm Birgisson, formann Verkalýðsfélags Akraness, sem sagði upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi. 

Hvalirnir komu á land í Hvalfirði snemma í morgun.Vísir/Vilhelm
Af myndunum að dæma er skurður hafinn. Vísir/Vilhelm

Undanfarið hafa mótmæli gegn hvalveiðum ratað í fréttir og nú nýlegast þegar mótmælandinn Hólmsteinn Harðarson kom sér fyrir í tunnu um borð í hvalveiðiskipinu Hval 9 og stuttu seinna var skipinu stefnt á haf út.

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