Langreyðarnar komnar á land

Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í þrjú ár, komu á land í Hvalfirði snemma í morgun.
Bæði hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða á föstudagskvöld en Hvalur 9 skaut hvalina í gær sem nú eru þeir komnir á land. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veiddir eru á Íslandsmiðum síðan 2023.
Hvalur 9 hélt aftur úr höfn fljótlega eftir að langreyðunum var komið á land. Ekki er ljóst hvort skipið sé haldið aftur til veiða.
Í kvöldfréttum á Sýn í gær var rætt við Vilhjálm Birgisson, formann Verkalýðsfélags Akraness, sem sagði upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi.
Undanfarið hafa mótmæli gegn hvalveiðum ratað í fréttir og nú nýlegast þegar mótmælandinn Hólmsteinn Harðarson kom sér fyrir í tunnu um borð í hvalveiðiskipinu Hval 9 og stuttu seinna var skipinu stefnt á haf út.
Hvalur 9, sem sigldi út á miðin á föstudagskvöld, hefur skotið tvo hvali og er nú á leið með þá í land. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veiddir eru á Íslandsmiðum síðan 2023.