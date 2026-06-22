Innlent

Kom ekki til skoðunar að gera Land Rover-jeppana upp­tæka

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Land Rover jepparnir tveir.
Land Rover jepparnir tveir. Klemenz Geir Klemenzson

Erlendir ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvegaakstri á Land Rover-bifreiðum þurftu að borga fleiri hundruð þúsunda í sekt en lögreglu þótti ekki ástæða til að gera jeppana upptæka. Fjallamaður meðlimur í 4x4 klúbbnum telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri.

Lögreglunni á Suðurlandi barst tilkynning um grófan utanvegaakstur í gær og var málið unnið með landverði. Tveir erlendir ferðamenn óku Land Rover jeppum og ollu skemmdum meðal annars við Einhyrning, Kötlujökul og á Emstruleið. 

Lögreglan á Suðurlandi hafði uppi á símanúmerum þeirra og boðaði þá upp á lögreglustöð þar sem þeir greiddu sekt upp á fleiri hundruð þúsunda en lögregla vildi þó ekki gefa upp nákvæma sektarfjárhæð. 

Páll Halldór Halldórsson fjallamaður segir í Bítinu í morgun að ekki sé hægt að verðmeta umrætt tjón, kallar eftir harðari viðurlögum og vekur athygli á því að samkvæmt lögum má gera bifreiðar upptækar.

„Sektin þarf að hafa fælingarmátt. Við náum ágætlega til Íslendinga,“ sagði Páll Halldór í viðtalinu og bætti við að þeir næðu síður til útlendinganna. 

Sekt í samræmi við umfang skaðans

Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi var innt eftir viðbrögðum við þessu í ljósi alvarleika málsins.

„Lögin eru svo sem að mörgu leyti mjög skýr sem taka utan um þetta og samkvæmt sektarreglugerðinni, fyrirmælum frá ríkissaksóknara um þau brot sem ljúka má á slíkan hátt, er þar tilgreint sem sagt að það ákvarðist eftir eðli og umfangi hvers brots fyrir sig og það geti verið allt frá 10.000 krónum upp í eina milljón, sektin sem gefin er út fyrir slíkt.“

Með dómi sé hægt að gera umrædd ökutæki upptæk. „Það er eitthvað sem kom svo sem ekki til skoðunar í þessu tiltekna máli.“

Hún var spurð hvort utanvegaakstur færðist í aukana samhliða fjölgun ferðamanna.

„Ég vil nú ekki segja mikið til um það hvort þetta sé að færast í aukana en vissulega er þetta eitthvað sem við erum að horfast í augu við reglulega, sama á hvaða tíma ársins það er, og ég er svo sem alveg sammála því að þetta er eitthvað sem þarf alveg að taka til skoðunar lagalega séð,“ segir Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi.

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Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs

Páll Halldór Halldórsson, fjallamaður og meðlimur 4x4 Ferðaklubbnum, segir leiðsögumenn tala um að utanvegaakstur tveggja ferðamanna um helgina sé sá versti sem þeir hafi séð í 40 ár. Hann telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri.

„Við náðum í hnakkadrambið á þeim“

Utanvegaökumennirnir sem sást til víða á hálendinu hafa þegar lokið málinu með sektargreiðslu. Mennirnir voru erlendir ferðamenn og keyrðu um á Land Rover jeppum.

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