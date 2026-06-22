Tveir leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Egyptaland vann 3-1 sigur á Nýja-Sjálandi í öðrum leiknum en í hinum gerðu Úrúgvæ og Grænhöfðaeyjar 2-2 jafntefli.
Mohamed Salah og félagar í egypska landsliðinu enduðu langa bið með 3-1 sigri á Nýsjálendingum en þetta var fyrsti sigur Egypta í úrslitakeppni HM í níundu tilraun. Mark og stoðsending frá Mohamed Salah í seinni hálfleik færðu Egyptum sigurinn.
Finn Surman hafði komið Nýja-Sjálandi í 1-0 á 15. mínútu með skalla eftir sendingu frá Tim Payne. Þannig var staðan fram á 58. mínútu þegar Mostafa Ziko náði að jafna.
Salah skoraði síðan eftir stoðsendingu frá fyrrnefndum Ziko á 67. mínútu og Trezeguet skallaði svo inn hornspyrnu Salah á 82. mínútu og innsiglaði sigurinn.
Salah hafði byrjað mótið hægt, með ómarkvissri frammistöðu í jafntefli gegn Belgíu í opnunarleiknum og svo rólegum fyrri hálfleik gegn Nýsjálendingum.
En þegar allt leit út fyrir að martraðir hans á heimsmeistaramótinu myndu halda áfram tókst þessum 34 ára gamla leikmanni loksins að setja mark sitt á mótið
Eftir heimsmeistaramót sem best er að gleyma árið 2018 og eftir að hafa ekki komist áfram fjórum árum síðar í Katar, hefur besti leikmaður Egyptalands loksins átt sitt augnablik á stærsta sviðinu.
Salah veit að stig gegn Íran mun koma landi hans áfram í næstu umferð – og það er ekki einu sinni víst að þeir þurfi á því að halda.
„Þetta er frábært afrek fyrir alla leikmennina. Þetta er frábær sigur. Þetta er frábær stemning. Næsti leikur er mjög mikilvægur,“ sagði Mohamed Salah eftir leikinn.
Egyptar eru efstir í G-riðli með fjögur stig en Íran og Belgía koma næst með tvö stig á meðan Nýja-Sjáland er á botninum með eitt stig. Nýsjálendingar eiga enn möguleika en þurfa þá að vinna Belga í lokaleiknum.
Grænhöfðaeyjar tóku stig af Spánverjum í fyrsta leik og í nótt náðu þær einnig að stela stigi á móti Úrúgvæmönnum í 2-2 jafntefli í nótt.
Kevin Pina kom Grænhöfðaeyjum yfir á 30. mínútu með skoti beint úr aukaspyrnu en þetta var fyrsta mark þjóðar hans á HM.
Forystan entist þó ekki alveg fram að hálfleik. Rétt fyrir leikhlé jafnaði Úrúgvæ þegar Maxi Araújo var fyrstur á frákast og skallaði boltann fram hjá Vozinha, markverði Grænhöfðaeyja.
Skömmu síðar hrundi vörnin enn frekar og Úrúgvæmaðurinn Agustín Canobbio skoraði eftir sendingu frá Maxi Araújo.
Það héldu því flestir að Úrúgvæ væri búið að brjóta ísinn og myndi sigla sigrinum í höfn eftir þennan draumaendi sinn á hálfleiknum. En Grænhöfðaeyjar gáfust ekki upp. Eftir klukkutíma leik fengu Grænhöfðaeyjar gjöf frá úrúgvæsku vörninni. Varamaðurinn Hélio Varela þakkaði fyrir sig og skoraði jöfnunarmarkið fyrir nýliðana á HM.
Þar með er Spánn efst í H-riðli með fjögur stig, en bæði Úrúgvæ og Grænhöfðaeyjar fylgja á eftir með tvö stig. Sádi-Arabía er neðst með eitt stig.
Í síðustu umferð mætir Spánn Úrúgvæ en Grænhöfðaeyjar mæta Sádi-Arabíu. Með stigi þar munu Grænhöfðaeyjar líklega komast áfram í útsláttarkeppnina.