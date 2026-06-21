Fótbolti

Gagn­rýndur fyrir að ætla af HM til að vera við­staddur fæðingu

Aron Guðmundsson skrifar
Doku í landsleik með Belgíu
Doku í landsleik með Belgíu Joris Verwijst/Soccrates/Getty Images

Jeremy Doku, landsliðsmaður Belgíu í fótbolta, hefur verið gagnrýndur fyrir að ætla halda af HM til þess að verða viðstaddur fæðingu frumburðar síns og eiginkonunnar Shireen.

Settur dagur hjá Shireen er í annari viku júlímánaðar og standist hann er möguleiki á því að Belgía verði á svipuðum tíma að spila mikilvægan leik í átta liða úrslitum HM.

Doku, sem er leikmaður Manchester City á Englandi, er einn af lykilmönnum belgíska landsliðsins og verði raunin sú að Belgía verði enn með á HM um það leiti og eiginkona hans á að fæða barnið ætlar Doku sér ekki að missa af fæðingu frumburðarins. 

Í augum flestra er það eðlilegt af hálfu Doku að vilja það. Hins vegar eru ekki allir á sama máli og France Pierron, þulur hjá franska miðlinum L'Equipe, gagnrýnir fyrirætlanir Belgans harðlega. 

Pierron segir það ógeðfellt af Doku að ætla yfirgefa landslið sitt til þess að verða viðstaddur fæðinguna. Faðirinn sé gagnslaus þegar að um fæðingu sé að ræða.

Auðvitað gæti eiginkona Doku farið af stað á hverri stundu og Doku, sem er staddur í Bandaríkjunum með landsliði Belgíu, þá ekki náð í tæka tíð fyrir fæðingu.

Verði hins vegar möguleiki á að ná fæðingunni ætlar hann að halda til eiginkonu sinnar og snúa síðan aftur á HM eftir að hafa varið tíma með henni og frumburðinum.

Belgía gerði jafntefli við Egyptaland í fyrsta leik sínum í riðlakeppni HM á dögunum og mun á morgun mæta Íran á Los Angeles leikvanginum. 

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