Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Aron Guðmundsson skrifar 21. júní 2026 08:02 Doku í landsleik með Belgíu Joris Verwijst/Soccrates/Getty Images Jeremy Doku, landsliðsmaður Belgíu í fótbolta, hefur verið gagnrýndur fyrir að ætla halda af HM til þess að verða viðstaddur fæðingu frumburðar síns og eiginkonunnar Shireen. Settur dagur hjá Shireen er í annari viku júlímánaðar og standist hann er möguleiki á því að Belgía verði á svipuðum tíma að spila mikilvægan leik í átta liða úrslitum HM. Doku, sem er leikmaður Manchester City á Englandi, er einn af lykilmönnum belgíska landsliðsins og verði raunin sú að Belgía verði enn með á HM um það leiti og eiginkona hans á að fæða barnið ætlar Doku sér ekki að missa af fæðingu frumburðarins. Í augum flestra er það eðlilegt af hálfu Doku að vilja það. Hins vegar eru ekki allir á sama máli og France Pierron, þulur hjá franska miðlinum L'Equipe, gagnrýnir fyrirætlanir Belgans harðlega. Pierron segir það ógeðfellt af Doku að ætla yfirgefa landslið sitt til þess að verða viðstaddur fæðinguna. Faðirinn sé gagnslaus þegar að um fæðingu sé að ræða. Auðvitað gæti eiginkona Doku farið af stað á hverri stundu og Doku, sem er staddur í Bandaríkjunum með landsliði Belgíu, þá ekki náð í tæka tíð fyrir fæðingu. Verði hins vegar möguleiki á að ná fæðingunni ætlar hann að halda til eiginkonu sinnar og snúa síðan aftur á HM eftir að hafa varið tíma með henni og frumburðinum. Belgía gerði jafntefli við Egyptaland í fyrsta leik sínum í riðlakeppni HM á dögunum og mun á morgun mæta Íran á Los Angeles leikvanginum. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Fótbolti Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Fótbolti Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Fótbolti Dagskráin í dag: Risa leikur í Bestu deildinni og úrslitin ráðast á U.S. Open Sport Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Fótbolti Stóru sleggjurnar ekki afskrifaðar fyrir spennandi kvöld á U.S. Open Golf Hefja viðræður um kaup á Tonali Enski boltinn Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Fótbolti Vignir Vatnar tryggði sér sigur á sterku boðsmóti Sport „Búinn að þroskast um fimm ár á þessu eina móti“ Golf Fleiri fréttir Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Hefja viðræður um kaup á Tonali Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Spiluðu allan leikinn í tapi gegn Rosenborg Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Amanda allt í öllu í frábærri endurkomu Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Ronaldinho gæti tekið fram skóna 46 ára gamall Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Maður dagsins á HM: „Svikari“ af miklum markvarðaættum Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Sjá meira