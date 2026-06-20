Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Sindri Sverrisson skrifar 20. júní 2026 12:30 Arda Güler reynir að stappa stálinu í Merih Demiral eftir tapið í nótt. Getty/Matthew Huang Tyrkjum var spáð ágætu gengi á HM í fótbolta en eftir töp í fyrstu tveimur leikjunum er nú þegar orðið ljóst að þeir enda í neðsta sæti D-riðils og falla úr leik. „Við erum mjög leiðir. Þetta er vandræðalegt. Við biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar,“ sagði Arda Güler, skærasta stjarna tyrkneska landsliðsins og leikmaður Real Madrid. Tyrkir hafa átt 62 skot en enn ekki skorað eitt einasta mark, í 1-0 tapi gegn Paragvæ í nótt og 2-0 tapi gegn Ástralíu í fyrsta leik. Það breytir engu hvernig leikur þeirra við Bandaríkin fer, í lokaumferð riðlakeppninnar, því Tyrkland getur ekki komist úr botnsætinu. Tapið gegn Paragvæ í nótt er sérstaklega neyðarlegt því Paragvæ missti Miguel Almiron af velli með rautt spjald í lok fyrri hálfleiks, fyrir að hylja munn sinn þegar hann lét einhver orð falla í garð leikmanns Tyrklands. „Við erum í alvöru mjög leiðir,“ sagði Güler, algjörlega miður sín yfir því að geta ekki veitt tyrknesku þjóðinni neinar gleðistundir á mótinu. „Við vitum ekki hvernig við eigum að lýsa tilfinningum okkar. Inni í búningsklefanum eru allir líka mjög leiðir, allir gráta. Á næstu mótum, í næstu leikjum, viljum við gera okkar besta til að gleðja þjóðina okkar aftur. Við biðjum hana afsökunar,“ sagði Güler. Fyrrverandi landsliðsmenn og fleiri sérfræðingar hafa vitaskuld látið í sér heyra eftir þessa niðurstöðu og einn þeirra, Ilker Yagcioglu, beindi spjótum sínum að þjálfaranum Vincenzo Montella. „Hann hefur grafið sína eigin gröf,“ sagði Yagcioglu og annar fyrrverandi landsliðsmaður, Nihat Kahveci, lét menn heyra það í myndbandi sem birt var á Twitter. „Okkur tókst aðeins að standa undir brotabroti af því sem vænst var af okkur,“ sagði Kahveci. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Fótbolti Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Skemmdi búningsklefann í klúbbhúsinu í fyrra en setti met í ár Golf Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Enski boltinn Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Fótbolti Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Fótbolti Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Fótbolti Fjórar heiðraðar sem spiluðu fyrsta landsleikinn fyrir sjötíu árum Handbolti Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Fótbolti Fleiri fréttir Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Maður dagsins á HM: „Svikari“ af miklum markvarðaættum Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Sjá meira