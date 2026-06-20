Fótbolti

Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrk­nesku þjóðina af­sökunar“

Sindri Sverrisson skrifar
Arda Güler reynir að stappa stálinu í Merih Demiral eftir tapið í nótt.
Arda Güler reynir að stappa stálinu í Merih Demiral eftir tapið í nótt. Getty/Matthew Huang

Tyrkjum var spáð ágætu gengi á HM í fótbolta en eftir töp í fyrstu tveimur leikjunum er nú þegar orðið ljóst að þeir enda í neðsta sæti D-riðils og falla úr leik.

„Við erum mjög leiðir. Þetta er vandræðalegt. Við biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar,“ sagði Arda Güler, skærasta stjarna tyrkneska landsliðsins og leikmaður Real Madrid.

Tyrkir hafa átt 62 skot en enn ekki skorað eitt einasta mark, í 1-0 tapi gegn Paragvæ í nótt og 2-0 tapi gegn Ástralíu í fyrsta leik.

Það breytir engu hvernig leikur þeirra við Bandaríkin fer, í lokaumferð riðlakeppninnar, því Tyrkland getur ekki komist úr botnsætinu.

Tapið gegn Paragvæ í nótt er sérstaklega neyðarlegt því Paragvæ missti Miguel Almiron af velli með rautt spjald í lok fyrri hálfleiks, fyrir að hylja munn sinn þegar hann lét einhver orð falla í garð leikmanns Tyrklands.

„Við erum í alvöru mjög leiðir,“ sagði Güler, algjörlega miður sín yfir því að geta ekki veitt tyrknesku þjóðinni neinar gleðistundir á mótinu.

„Við vitum ekki hvernig við eigum að lýsa tilfinningum okkar. Inni í búningsklefanum eru allir líka mjög leiðir, allir gráta. Á næstu mótum, í næstu leikjum, viljum við gera okkar besta til að gleðja þjóðina okkar aftur. Við biðjum hana afsökunar,“ sagði Güler.

Fyrrverandi landsliðsmenn og fleiri sérfræðingar hafa vitaskuld látið í sér heyra eftir þessa niðurstöðu og einn þeirra, Ilker Yagcioglu, beindi spjótum sínum að þjálfaranum Vincenzo Montella.

„Hann hefur grafið sína eigin gröf,“ sagði Yagcioglu og annar fyrrverandi landsliðsmaður, Nihat Kahveci, lét menn heyra það í myndbandi sem birt var á Twitter.

„Okkur tókst aðeins að standa undir brotabroti af því sem vænst var af okkur,“ sagði Kahveci.

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