Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM

Matías Galarza skoraði eina mark leiksins með hnitmiðuðu skoti vel utan teigs, þegar rétt rúm mínúta var liðin af leiknum.
Hagur Tyrkja vænkaðist verulega í lok fyrri hálfleiks þegar Miguel Almiron fékk rautt spjald, fyrir að hylja munn sinn á meðan að hann lét einhver orð falla í garð leikmans Paragvæ.
Almiron varð þar með fyrsti leikmaðurinn á HM til að fá að kenna á nýrri reglu fótboltans um að leikmenn megi ekki hylja munn sinn þegar þeir segja eitthvað við mótherja.
Reglan var sett eftir að Gianluca Prestianni, leikmaður Benfica, huldi munn sinn til þess að segja eitthvað niðrandi við Vinicius Junior í leik gegn Real Madrid í Meistaradeild Evrópu í vetur.
Þetta náðu Tyrkir hins vegar ekki að nýta sér og þó að þeir hafi átt 32 skot í leiknum, og áður 30 skot í 2-0 tapinu gegn Ástralíu í fyrsta leik, hafa þeir ekki náð að skora mark á HM til þessa og eru þegar fallnir úr leik.
Tyrkir eiga eftir leik við Bandaríkin í lokaumferðinni en vegna þess að nýjar reglur gilda nú um stöðu liða á HM, þar sem innbyrðis úrslit ráða stöðu ef lið verða jöfn að stigum, þá eru þeir úr leik. Þeir eru þremur stigum á eftir Paragavæ og Ástralíu en hafa tapað fyrir þeim báðum og geta því ekki komist upp fyrir þau. Bandaríkin eru svo efst í riðlinum með sex stig.