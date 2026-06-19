Fótbolti

Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi skoraði þrjú mörk í fyrsta leik argentínska landsliðsins á HM og jafnaði með því markamet heimsmeistaramótsins.
Lionel Messi skoraði þrjú mörk í fyrsta leik argentínska landsliðsins á HM og jafnaði með því markamet heimsmeistaramótsins. Getty/Koji Watanabe

Alsír hefur sent formlega kvörtun til Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, vegna „ranglætis af hálfu dómarans“ í opnunarleiknum gegn Argentínu á HM. Heimildarmaður innan alsírska knattspyrnusambandsins upplýsti fréttastofuna AFP um kvörtunina á föstudag.

Messi fór með takkana í legginn á alsírska varnarmanninum Aissa Mandi eftir tæklingu aftan frá á 30. mínútu HM-leiksins á þriðjudag. Argentínska stórstjarnan slapp við spjald.

Í sama leik skoraði Messi þrennu, þar af tvö þeirra eftir brotið.

„Kvörtunin snýst fyrst og fremst um tæklingu Messi, sem að mati allra verðskuldaði rautt spjald,“ sagði heimildarmaður innan alsírska sambandsins við AFP.

„Það voru líka tvö atvik með olnbogaskotum ... Bæði réttlættu brottvísun,“ bætti viðkomandi við.

Alsír mætir Jórdaníu í sínum öðrum leik á mánudag, áður en Austurríki verður andstæðingurinn í síðustu umferð riðlakeppninnar.

„Við erum ekki að segja að argentínska liðið hafi ekki verið sterkt, en við getum ekki þagað yfir ranglæti,“ sagði heimildarmaðurinn aðspurður hvers vegna Alsír ákvað að senda inn kvörtun.

„Það voru þrjú atvik sem voru kristaltær og VAR greip ekki inn í,“ bætti viðkomandi við.

Alsír vonast til að komast í útsláttarkeppni HM í annað sinn.

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