Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. júní 2026 19:40 Lionel Messi skoraði þrjú mörk í fyrsta leik argentínska landsliðsins á HM og jafnaði með því markamet heimsmeistaramótsins. Getty/Koji Watanabe Alsír hefur sent formlega kvörtun til Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, vegna „ranglætis af hálfu dómarans“ í opnunarleiknum gegn Argentínu á HM. Heimildarmaður innan alsírska knattspyrnusambandsins upplýsti fréttastofuna AFP um kvörtunina á föstudag. Messi fór með takkana í legginn á alsírska varnarmanninum Aissa Mandi eftir tæklingu aftan frá á 30. mínútu HM-leiksins á þriðjudag. Argentínska stórstjarnan slapp við spjald. Í sama leik skoraði Messi þrennu, þar af tvö þeirra eftir brotið. Algeria files official complaint with FIFA over Lionel Messi 🇩🇿 🇦🇷 pic.twitter.com/rll0NQgC6a— World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 19, 2026 „Kvörtunin snýst fyrst og fremst um tæklingu Messi, sem að mati allra verðskuldaði rautt spjald,“ sagði heimildarmaður innan alsírska sambandsins við AFP. „Það voru líka tvö atvik með olnbogaskotum ... Bæði réttlættu brottvísun,“ bætti viðkomandi við. Alsír mætir Jórdaníu í sínum öðrum leik á mánudag, áður en Austurríki verður andstæðingurinn í síðustu umferð riðlakeppninnar. As brilliant and utterly irrepressible as Lionel Messi is, there have been a few occasions during his illustrious career when opponents — and certainly opposition fans — have suggested that he has received “special treatment” from referees.What is certain is that, between… pic.twitter.com/4yVsIBVNQQ— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 17, 2026 „Við erum ekki að segja að argentínska liðið hafi ekki verið sterkt, en við getum ekki þagað yfir ranglæti,“ sagði heimildarmaðurinn aðspurður hvers vegna Alsír ákvað að senda inn kvörtun. „Það voru þrjú atvik sem voru kristaltær og VAR greip ekki inn í,“ bætti viðkomandi við. Alsír vonast til að komast í útsláttarkeppni HM í annað sinn. "100% a red card for Lionel Messi!" ESPN FC’s Nedum Onuoha and Ale Moreno give their view on THAT incident 👀🇦🇷🐐 pic.twitter.com/U8Y5qjEhWm— ESPN UK (@ESPNUK) June 17, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Fótbolti Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Fótbolti Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Gunnlaugur þurfti að slá yfir hús og fullt af fólki til að ná fugli Golf Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Fótbolti Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Fleiri fréttir Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Bandaríkin og Ástralir eigast við í mikilvægum leik Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum Henry gagnrýnir Ronaldo harðlega Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Sjá meira