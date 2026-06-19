FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. júní 2026 20:30 Seunggyu Kim, markvörður Suður-Kóreu, gerði mistök á móti Mexíkó en sigurinn sá til þess að Mexíkóbúar eru komnir áfram fyrir lokaleikinn sinn. Getty/Martín Fonseca Lítilsháttar breyting hefur verið gerð á því hvernig Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, raðar þjóðum upp í stöðutöflum á heimsmeistaramótinu í sumar og hún gæti haft gríðarleg áhrif á síðustu leiki riðlakeppninnar. Í fyrsta sinn á heimsmeistaramóti notar FIFA innbyrðis viðureignir í stað markamunar í riðlinum sem aðalviðmið til að skera úr um hvaða lið er ofar þegar lið eru jöfn að stigum. Fram til ársins 1966 var markahlutfall notað til að aðskilja lið – það fólst í því að deila skoruðum mörkum liðs með mörkum sem það fékk á sig. Árið 1970 færði FIFA sig yfir í markamun – þar til nú. Þetta færir FIFA nær UEFA, sem hefur alltaf gefið úrslitum milli liða forgang. Rökin eru þau að það sé sanngjarnara að meta beina frammistöðu tveggja liða, því það útilokar óvenjuleg úrslit – eins og 7-1 sigur Þýskalands á Curacao. Aðrir segja að betra sé að taka heildarmarkamun þar sem hann ber saman heildarárangur í riðlinum. FIFA innleiddi þetta fyrst á heimsmeistaramóti félagsliða á síðasta ári, þar sem Flamengo vann D-riðil á undan Chelsea, sem síðar urðu meistarar, eftir tvo leiki. Helstu afleiddu áhrif eru meiri líkur á því að lið komist ekki aðeins áfram heldur vinni riðilinn fyrir þriðju umferð. Samkvæmt gamla fyrirkomulaginu þurfti lið að vera með fjögurra stiga forskot á liðið í öðru sæti til að tryggja sér efsta sætið eftir tvo leiki. Það var sjaldgæft því það krafðist þess að hinir tveir leikirnir í fyrstu tveimur umferðunum í riðlinum yrðu báðir jafntefli. Nú er hægt að vera með þriggja stiga forskot og tryggja sér efsta sætið. Mexíkó vann fyrstu tvo leiki sína og er með sex stig – þremur stigum á undan Suður-Kóreu, en Tékkland og Suður-Afríka eru með eitt stig. Þar sem Mexíkó hefur þegar sigrað Suður-Kóreu getur Suður-Kórea ekki náð þeim þótt bæði lönd endi með sex stig, þannig að Mexíkó hefur unnið riðilinn. Þeir vita að þeir munu spila í 32-liða úrslitum í Mexíkóborg gegn liði í þriðja sæti. En það hefur afleidd áhrif. Mexíkó hefur í raun að engu að keppa þegar þeir mæta Tékklandi næsta miðvikudag og gætu valið að hvíla leikmenn. Og það skapar ójafnvægi sem Tékkland gæti hagnast á, þótt þeir geti aðeins komist sjálfkrafa áfram ef Suður-Kórea tapar fyrir Suður-Afríku. En á móti þar sem bestu liðin í þriðja sæti komast áfram gæti það skipt máli. Kerfið er einnig notað á Evrópumótinu, þar sem bestu liðin í þriðja sæti komust áfram. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Fótbolti Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Gunnlaugur þurfti að slá yfir hús og fullt af fólki til að ná fugli Golf Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Fleiri fréttir Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Bandaríkjamenn með fullt hús eftir tvo leiki FIFA breytti því hvernig stöðutöflur virka á HM Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku Sjá meira