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föstudagur 19. júní 2026
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Fjármálin með Birni Berg
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Flug
Fasteignamarkaður
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Staðan í deildum
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Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
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Bónus kvenna
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