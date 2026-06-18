Spila æfingarleik á meðan HM stendur Aron Guðmundsson skrifar 18. júní 2026 12:17 Thomas Tuchel er landsliðsþjálfari Englands. Hér er hann eftir leik í gær með landsliðsmanninum Ezri Konsa Vísir/Getty Þeir þrettán leikmenn enska landsliðsins sem ekki komu ekkert eða lítið sem ekkert við sögu í sigri liðsins gegn Króatíu í fyrsta leik liðanna á HM í gær munu spila æfingarleik gegn Sporting Kansas City í dag. Það er The Athletic sem greinir frá en enska landsliðið byrjar sterkt á HM undir stjórn Þjóðverjans Thomas Tuchel og vann 4-2 sigur gegn Króötum í Dallas í gær. Liðið flaug til baka í höfuðstöðvar sínar á mótinu í Kansas City eftir leik og mun þar í dag spila umræddan æfingarleik. Tuchel vill halda mönnum ferskum og sjá til þess að minni spámenn sem ekki komu við sögu í gær fái mínútur inn á vellinum milli leikja Englands á HM. Enska landsliðið fær nú fjóra daga í Kansas áður en liðið flýgur til Boston þar sem að næsti leikur liðsins í riðlakeppninni, gegn Gana, fer fram. Þeir leikmenn sem spiluðu flestar mínútur gegn Króötum í gær fara í endurhæfingu en leikmenn á borð við Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze og Ollie Watkins munu spreita sig gegn Sporting Kansas City. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Reyna að hefja leik á U.S. Open á ný Golf Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Fótbolti Lengri útsending frá Gunnlaugi á U.S. Open Golf Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Fótbolti Mörk í uppbótartíma og frammistaða liða kom á óvart Fótbolti Feginn að hafa ekki fengið áframhaldandi samning Sport Völlurinn of erfiður á síðustu tveim risamótum Golf Þurfa að breyta reglum til að stytta högg kylfinga Golf Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Fleiri fréttir Spila æfingarleik á meðan HM stendur Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Stuðningsmenn baula á vatnspásurnar Liverpool sækir spænskan landsliðsmann Mörk í uppbótartíma og frammistaða liða kom á óvart Alsíringum tekið opnum örmum í Kansas Þjálfaraskipti hjá Sveindísi Frábær byrjun Englendinga Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur á Ísafirði Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Sjá meira