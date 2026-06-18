Fótbolti

Spila æfingarleik á meðan HM stendur

Aron Guðmundsson skrifar
Thomas Tuchel er landsliðsþjálfari Englands. Hér er hann eftir leik í gær með landsliðsmanninum Ezri Konsa
Thomas Tuchel er landsliðsþjálfari Englands. Hér er hann eftir leik í gær með landsliðsmanninum Ezri Konsa Vísir/Getty

Þeir þrettán leikmenn enska landsliðsins sem ekki komu ekkert eða lítið sem ekkert við sögu í sigri liðsins gegn Króatíu í fyrsta leik liðanna á HM í gær munu spila æfingarleik gegn Sporting Kansas City í dag. 

Það er The Athletic sem greinir frá en enska landsliðið byrjar sterkt á HM undir stjórn Þjóðverjans Thomas Tuchel og vann 4-2 sigur gegn Króötum í Dallas í gær. Liðið flaug til baka í höfuðstöðvar sínar á mótinu í Kansas City eftir leik og mun þar í dag spila umræddan æfingarleik. 

Tuchel vill halda mönnum ferskum og sjá til þess að minni spámenn sem ekki komu við sögu í gær fái mínútur inn á vellinum milli leikja Englands á HM.

Enska landsliðið fær nú fjóra daga í Kansas áður en liðið flýgur til Boston þar sem að næsti leikur liðsins í riðlakeppninni, gegn Gana, fer fram. 

Þeir leikmenn sem spiluðu flestar mínútur gegn Króötum í gær fara í endurhæfingu en leikmenn á borð við Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze og Ollie Watkins munu spreita sig gegn Sporting Kansas City. 

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