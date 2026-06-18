Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku

Eitt mark snemma í leiknum og annað seint var allt sem boðið var upp á þegar Tékkland og Suður-Afríka gerðu 1–1 jafntefli.
Hvorki Tékklandi né Suður-Afríku tókst að tryggja sér stig í opnunarleikjum sínum á HM.
Því var mikið í húfi fyrir bæði lið í Atlanta á fimmtudagskvöld.
En það liðu ekki nema fimm mínútur þar til varnarmúr Suður-Afríku brast. Michal Sadílek þakkaði fyrir sig og kom Tékklandi yfir. Það stefndi í öruggan tékkneskan sigur miðað við framhald leiksins,
Tékkum tókst hins vegar ekki að skora aftur og það kom í bakið á þeim.
Það gerði hins vegar Suður-Afríka. Undir lok leiksins small boltinn í hönd tékknesks leikmanns innan eigin vítateigs. Þetta var strangur dómur en Teboho Mokoena átti ekki í neinum vandræðum með að skora úr vítaspyrnunni.
Með jafnteflinu tryggðu bæði lið sér sitt fyrsta stig á mótinu. Bæði lið eru tveimur stigum á eftir Mexíkó og Suður-Kóreu, sem bæði eru með þrjú stig eftir einn leik.