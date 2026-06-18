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Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Leikmenn Suður-Afríku fagna hér jöfnunarmarki Teboho Mokoena undir lok leiksins,
Leikmenn Suður-Afríku fagna hér jöfnunarmarki Teboho Mokoena undir lok leiksins, Getty/Molly Darlington

Eitt mark snemma í leiknum og annað seint var allt sem boðið var upp á þegar Tékkland og Suður-Afríka gerðu 1–1 jafntefli.

Hvorki Tékklandi né Suður-Afríku tókst að tryggja sér stig í opnunarleikjum sínum á HM.

Því var mikið í húfi fyrir bæði lið í Atlanta á fimmtudagskvöld.

En það liðu ekki nema fimm mínútur þar til varnarmúr Suður-Afríku brast. Michal Sadílek þakkaði fyrir sig og kom Tékklandi yfir. Það stefndi í öruggan tékkneskan sigur miðað við framhald leiksins,

Tékkum tókst hins vegar ekki að skora aftur og það kom í bakið á þeim.

Það gerði hins vegar Suður-Afríka. Undir lok leiksins small boltinn í hönd tékknesks leikmanns innan eigin vítateigs. Þetta var strangur dómur en Teboho Mokoena átti ekki í neinum vandræðum með að skora úr vítaspyrnunni.

Með jafnteflinu tryggðu bæði lið sér sitt fyrsta stig á mótinu. Bæði lið eru tveimur stigum á eftir Mexíkó og Suður-Kóreu, sem bæði eru með þrjú stig eftir einn leik.

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