Fótbolti

Mexíkóar fyrstir í 32-liða úr­slit eftir skelfi­leg mis­tök

Sindri Sverrisson skrifar
Mexíkóar fögnuðu vel eftir markið dýrmæta frá Luis Romo.
Mexíkóar fögnuðu vel eftir markið dýrmæta frá Luis Romo. Getty/Luke Hales

Gestgjafar Mexíkó komust í nótt áfram í 32-liða úrslit HM í fótbolta, fyrstir þjóða, með því að vinna Suður-Kóreu 1-0 í Guadalajara.

Eina mark leiksins skoraði Luis Romo snemma í seinni hálfleik, eftir skelfileg mistök Suður-Kóreumanna. Fyrirgjöf barst inn í teiginn og eftir háan skalla ætlaði Kim Seung-gyu, markvörður Suður-Kóreu, að grípa boltann en hann lenti svo á samherja sínum og missti boltann beint fyrir fætur Romo sem skoraði nokkuð auðveldlega í autt markið.

Luis Romo nýtti sér það að markvörður Suður-Kóreu missti boltann, og skoraði í autt markið.Getty/David Ramos

Mexíkó hefur því unnið fyrstu tvo leiki sína á mótinu, eftir 2-0 sigur gegn Suður-Afríku í fyrsta leik, og hefur þar með þegar tryggt sér efsta sætið í A-riðli, sama hvernig fer gegn Tékklandi í lokaumferð riðlakeppninnar. Þetta er í fyrsta sinn frá árinu 2002 sem Mexíkó vinnur sinn riðil á HM.

Suður-Kórea á enn góða möguleika á að komast einnig áfram í 32-liða úrslitin eftir að hafa unnið Tékkland í fyrsta leik. Liðið mætir Suður-Afríku í lokaumferðinni en Suður-Afríka og Tékkland eru með eitt stig hvort eftir jafntefli sitt.

Suður-Kórea fékk sitt besta færi til að skora í nótt þegar örfáar mínútur voru eftir en það var líka algjört dauðafæri. Cho Gue-sung fékk þá frían skalla af fjærstöng en Raul Rangel tókst að verja skallann og einnig skot Yang Hyun-jun sem náði frákastinu.

Son Heung-min, fyrirliði Suður-Kóreu, hafði áður verið nálægt því að skora þegar hann vippaði yfir Rangel en Edson Alvarez bjargaði á marklínu.

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