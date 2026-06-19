Gestgjafar Mexíkó komust í nótt áfram í 32-liða úrslit HM í fótbolta, fyrstir þjóða, með því að vinna Suður-Kóreu 1-0 í Guadalajara.
Eina mark leiksins skoraði Luis Romo snemma í seinni hálfleik, eftir skelfileg mistök Suður-Kóreumanna. Fyrirgjöf barst inn í teiginn og eftir háan skalla ætlaði Kim Seung-gyu, markvörður Suður-Kóreu, að grípa boltann en hann lenti svo á samherja sínum og missti boltann beint fyrir fætur Romo sem skoraði nokkuð auðveldlega í autt markið.
Mexíkó hefur því unnið fyrstu tvo leiki sína á mótinu, eftir 2-0 sigur gegn Suður-Afríku í fyrsta leik, og hefur þar með þegar tryggt sér efsta sætið í A-riðli, sama hvernig fer gegn Tékklandi í lokaumferð riðlakeppninnar. Þetta er í fyrsta sinn frá árinu 2002 sem Mexíkó vinnur sinn riðil á HM.
Suður-Kórea á enn góða möguleika á að komast einnig áfram í 32-liða úrslitin eftir að hafa unnið Tékkland í fyrsta leik. Liðið mætir Suður-Afríku í lokaumferðinni en Suður-Afríka og Tékkland eru með eitt stig hvort eftir jafntefli sitt.
Suður-Kórea fékk sitt besta færi til að skora í nótt þegar örfáar mínútur voru eftir en það var líka algjört dauðafæri. Cho Gue-sung fékk þá frían skalla af fjærstöng en Raul Rangel tókst að verja skallann og einnig skot Yang Hyun-jun sem náði frákastinu.
Son Heung-min, fyrirliði Suður-Kóreu, hafði áður verið nálægt því að skora þegar hann vippaði yfir Rangel en Edson Alvarez bjargaði á marklínu.