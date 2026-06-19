Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Sindri Sverrisson skrifar 19. júní 2026 13:47 Hakimi er lykilmaður í liði Marokkó sem ætlar sér langt á HM í Ameríku. Getty/Dan Mullan Achraf Hakimi, fyrirliði Marokkó í fótbolta og leikmaður PSG í Frakklandi, verður dreginn fyrir dóm vegna nauðgunar en þetta staðfestu franskir saksóknarar í dag. Hakimi er með marokkóska landsliðinu á HM þar sem liðið gerði 1-1 jafntefli við Brasilíu í fyrsta leik og mætir Skotlandi í kvöld, í C-riðli. Þessi 27 ára fótboltamaður, sem varð Evrópumeistari með PSG annað árið í röð í vor, gæti átt yfir höfði sér dóm en hann er sakaður um að hafa nauðgað konu í París árið 2023, þegar hann var 24 ára gamall. Rannsóknardómari fyrirskipaði réttarhöld í febrúar á þessu ári og segja franskir fjölmiðlar frá því að áfrýjun Hakimi hafi ekki skilað árangri. Hakimi hefur frá upphafi neitað sök og hann gerði það einnig í færslu á samfélagsmiðlum í dag. „Dómskerfið horfðist í augu við mig og sagði: „Ef þú værir ekki frægur hefði aldrei orðið neitt mál úr þessu.“ Ég kaus að þegja í mörg ár. Ég trúði því að með því að halda í reisn mína, vera þolinmóður og treysta dómskerfinu yrðu réttar ákvarðanir teknar. Í dag er sögð saga sem er ekki mín, á kostnað fjölskyldu minnar, lífs míns og umfram allt sannleikans. Mér finnst stundum eins og ég sé orðinn auðvelt skotmark. Ég hef beðið eftir þessum réttarhöldum frá fyrsta degi. Og nú bíð ég þeirra spenntur. Loksins mun ég geta tjáð mig,“ sagði Hakimi. HM 2026 í fótbolta Franski boltinn Mest lesið Gunnlaugur Árni á U.S. Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Fótbolti Miðar í sölu á HM í handbolta í dag Handbolti Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Fótbolti Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Fótbolti Fleiri fréttir Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum Henry gagnrýnir Ronaldo harðlega Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Spila æfingarleik á meðan HM stendur Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien Sjá meira