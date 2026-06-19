Fótbolti

Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“

Sindri Sverrisson skrifar
Hakimi er lykilmaður í liði Marokkó sem ætlar sér langt á HM í Ameríku.
Hakimi er lykilmaður í liði Marokkó sem ætlar sér langt á HM í Ameríku. Getty/Dan Mullan

Achraf Hakimi, fyrirliði Marokkó í fótbolta og leikmaður PSG í Frakklandi, verður dreginn fyrir dóm vegna nauðgunar en þetta staðfestu franskir saksóknarar í dag.

Hakimi er með marokkóska landsliðinu á HM þar sem liðið gerði 1-1 jafntefli við Brasilíu í fyrsta leik og mætir Skotlandi í kvöld, í C-riðli.

Þessi 27 ára fótboltamaður, sem varð Evrópumeistari með PSG annað árið í röð í vor, gæti átt yfir höfði sér dóm en hann er sakaður um að hafa nauðgað konu í París árið 2023, þegar hann var 24 ára gamall.

Rannsóknardómari fyrirskipaði réttarhöld í febrúar á þessu ári og segja franskir fjölmiðlar frá því að áfrýjun Hakimi hafi ekki skilað árangri.

Hakimi hefur frá upphafi neitað sök og hann gerði það einnig í færslu á samfélagsmiðlum í dag.

„Dómskerfið horfðist í augu við mig og sagði: „Ef þú værir ekki frægur hefði aldrei orðið neitt mál úr þessu.“

Ég kaus að þegja í mörg ár. Ég trúði því að með því að halda í reisn mína, vera þolinmóður og treysta dómskerfinu yrðu réttar ákvarðanir teknar.

Í dag er sögð saga sem er ekki mín, á kostnað fjölskyldu minnar, lífs míns og umfram allt sannleikans. Mér finnst stundum eins og ég sé orðinn auðvelt skotmark.

Ég hef beðið eftir þessum réttarhöldum frá fyrsta degi. Og nú bíð ég þeirra spenntur. Loksins mun ég geta tjáð mig,“ sagði Hakimi.

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