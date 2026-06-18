Fótbolti

Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Neymar Jr er enn ekki leikfær og missir því af öðrum leiknum í röð.
Neymar Jr er enn ekki leikfær og missir því af öðrum leiknum í röð. Getty/Sarah Stier

Brasilíska fótboltastjarnan Neymar missir af leiknum gegn Haítí í riðlakeppninni á heimsmeistaramótinu í fótbolta.

Brasilíska knattspyrnusambandið greinir frá því að Neymar verði um kyrrt í New Jersey, þar sem Brasilía hefur bækistöðvar sínar meðan á mótinu stendur.

Fótboltastjarnan glímir enn við kálfameiðsli. Á þriðjudaginn æfði Neymar í fyrsta sinn á grasi eftir meiðslin, en ekki af fullum krafti með restinni af liðinu. Hann bíður því enn eftir sínum fyrstu mínútum á HM.

Þessi 24 ára leikmaður hefur ekki spilað eina einustu mínútu fyrir brasilíska landsliðið í næstum þrjú ár, en hann hefur gegnt lykilhlutverki í þátttöku Brasilíu á síðustu þremur heimsmeistaramótum.

Hann er jafnframt markahæsti leikmaður brasilíska landsliðsins frá upphafi með 79 mörk í 128 leikjum.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið