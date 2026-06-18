Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum

Brasilíska fótboltastjarnan Neymar missir af leiknum gegn Haítí í riðlakeppninni á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Brasilíska knattspyrnusambandið greinir frá því að Neymar verði um kyrrt í New Jersey, þar sem Brasilía hefur bækistöðvar sínar meðan á mótinu stendur.
Fótboltastjarnan glímir enn við kálfameiðsli. Á þriðjudaginn æfði Neymar í fyrsta sinn á grasi eftir meiðslin, en ekki af fullum krafti með restinni af liðinu. Hann bíður því enn eftir sínum fyrstu mínútum á HM.
Þessi 24 ára leikmaður hefur ekki spilað eina einustu mínútu fyrir brasilíska landsliðið í næstum þrjú ár, en hann hefur gegnt lykilhlutverki í þátttöku Brasilíu á síðustu þremur heimsmeistaramótum.
Hann er jafnframt markahæsti leikmaður brasilíska landsliðsins frá upphafi með 79 mörk í 128 leikjum.
🚨 NEYMAR, DESCARTADO PARA EL SEGUNDO PARTIDO DE BRASIL❌ La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que O Príncipe no viajará con el equipo a Filadelfia para su próximo compromiso de la fase de grupos ante Haití y permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de… pic.twitter.com/lhKD2EYljd— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026
🚨 NEYMAR, DESCARTADO PARA EL SEGUNDO PARTIDO DE BRASIL❌ La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que O Príncipe no viajará con el equipo a Filadelfia para su próximo compromiso de la fase de grupos ante Haití y permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de… pic.twitter.com/lhKD2EYljd