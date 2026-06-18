Fótbolti

Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Murat Ekrem Cimen er reyndur lýsandi en hann var alveg út á túni í þessari lýsingu og fær ekki að lýsa fleiri leikjum á HM.
Murat Ekrem Cimen er reyndur lýsandi en hann var alveg út á túni í þessari lýsingu og fær ekki að lýsa fleiri leikjum á HM. @GoalsXtra

Tyrkneskur sjónvarpslýsandi gerði fáránleg mistök í beinni útsendingu frá heimsmeistaramótinu í fótbolta.

Gamalreyndur tyrkneskur íþróttalýsandi hefur verið tekinn af skjánum eftir að hafa ruglað saman Nýja-Sjálandi og Íran í HM-leik liðanna á mánudag.

Það er tyrkneska ríkisútvarpið TRT sem hefur gripið til aðgerða gegn hinum reynda lýsanda Murat Ekrem Cimen. Sjónvarpsstöðin tilkynnti þetta sjálf á samfélagsmiðlum sínum.

Í upphafi fótboltaleiksins ruglaðist lýsandinn á því hvaða lið var í sókn. Hann sagði að sóknir Írans væru sóknir Nýja-Sjálands og eignaði á sama hátt sóknir Nýja-Sjálands Íran.

Mistökin munu hafa orðið vegna búningavals. Nýja-Sjáland spilar venjulega í hvítum búningum en í þessum leik notaði liðið svarta búninga. Þar sem Íran spilaði í hvítum búningum ruglaðist lýsandinn á liðunum.

Mistökin voru leiðrétt í miðjum leik en þá hafði Cimen þegar fengið mikla athygli fyrir mistökin á samfélagsmiðlum. Sjónvarpsstöðin hefur beðist afsökunar á mistökunum og kallar þau óásættanleg.

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