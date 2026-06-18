Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. júní 2026 23:15 Murat Ekrem Cimen er reyndur lýsandi en hann var alveg út á túni í þessari lýsingu og fær ekki að lýsa fleiri leikjum á HM. @GoalsXtra Tyrkneskur sjónvarpslýsandi gerði fáránleg mistök í beinni útsendingu frá heimsmeistaramótinu í fótbolta. Gamalreyndur tyrkneskur íþróttalýsandi hefur verið tekinn af skjánum eftir að hafa ruglað saman Nýja-Sjálandi og Íran í HM-leik liðanna á mánudag. Það er tyrkneska ríkisútvarpið TRT sem hefur gripið til aðgerða gegn hinum reynda lýsanda Murat Ekrem Cimen. Sjónvarpsstöðin tilkynnti þetta sjálf á samfélagsmiðlum sínum. 🤯🇹🇷 A major scandal erupted at TRT (Turkish broadcasting the World Cup)Commentator Murat Ekrem Cimen confused the Iran & New Zealand teams and continued to provide incorrect commentary on the match for about 4 minutes.TRT issued a statement on the matter and announced that… https://t.co/TGOl3bTkxY pic.twitter.com/VkeGVCv2u3— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 16, 2026 Í upphafi fótboltaleiksins ruglaðist lýsandinn á því hvaða lið var í sókn. Hann sagði að sóknir Írans væru sóknir Nýja-Sjálands og eignaði á sama hátt sóknir Nýja-Sjálands Íran. Mistökin munu hafa orðið vegna búningavals. Nýja-Sjáland spilar venjulega í hvítum búningum en í þessum leik notaði liðið svarta búninga. Þar sem Íran spilaði í hvítum búningum ruglaðist lýsandinn á liðunum. Mistökin voru leiðrétt í miðjum leik en þá hafði Cimen þegar fengið mikla athygli fyrir mistökin á samfélagsmiðlum. Sjónvarpsstöðin hefur beðist afsökunar á mistökunum og kallar þau óásættanleg. ⚠️ TRT ekranlarında Yeni Zelanda - İran maçı 4 dakika boyunca yanlış anlatıldı.Top İran’dayken Yeni Zelanda, Yeni Zelanda’dayken İran diyen spikerin futbolcu isimlerini de salladığı görüldü.Dünya Kupası gibi dev bir organizasyonda TRT’de yaşanan olay büyük tepki çekti. pic.twitter.com/x5LdvX9tZ2— 🎙️ Muhbir (@ajansmuhbir1923) June 16, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Beint: Gunnlaugur Árni á US Open Golf Reyna að hefja leik á U.S. Open á ný Golf Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Fleiri fréttir Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Leik Lokið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum Henry gagnrýnir Ronaldo harðlega Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Spila æfingarleik á meðan HM stendur Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Stuðningsmenn baula á vatnspásurnar Liverpool sækir spænskan landsliðsmann Mörk í uppbótartíma og frammistaða liða kom á óvart Alsíringum tekið opnum örmum í Kansas Þjálfaraskipti hjá Sveindísi Frábær byrjun Englendinga Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur á Ísafirði Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met Sjá meira