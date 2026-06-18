Herinn kallaður á æfingu á HM

Suður-Kóreumenn telja sig vera fórnarlamb njósna í aðdraganda næsta leiks liðsins á heimsmeistaramótinu sem er einmitt á móti gestgjöfunum og er gríðarlega mikilvægur fyrir báðar þjóðir.
Eitthvað birtist á himninum þegar Suður-Kórea æfði í Guadalajara fyrir leikinn á HM gegn gestgjöfunum Mexíkó á föstudag.
Suðurkóreska dagblaðið Chosun Daily greinir frá því að öryggisverðir Suður-Kóreu hafi komið auga á óþekktan dróna. Það varð til þess að mexíkóski herinn var kallaður á staðinn.
Herinn ber ábyrgð á öryggisgæslu í kringum æfingasvæðið og mexíkóskir hermenn stöðvuðu og skutu niður dróna sem flaug nálægt æfingabúðunum að sögn alríkisfulltrúa sem ræddi við The Associated Press.
Kóreska blaðið skrifar að fulltrúar landsliðsins hafi farið á slysstaðinn ásamt hernum og lögreglunni á staðnum en dróninn var horfinn. Gerendurnir höfðu náð að taka hann upp og náðust á myndband þegar þeir flúðu frá æfingasvæðinu.
„Plötzlich am Himmel“ – Militär fängt Drohne während Südkoreas Training ab https://t.co/BksY7FPhw5 pic.twitter.com/QkjRMnHC0U— WELT (@welt) June 17, 2026
„Plötzlich am Himmel“ – Militär fängt Drohne während Südkoreas Training ab https://t.co/BksY7FPhw5 pic.twitter.com/QkjRMnHC0U
FIFA hefur farið fram á að mexíkóska lögreglan rannsaki atvikið.
Blaðið skrifar að engin leikaðferð hafi lekið út fyrir leikinn þar sem atvikið átti sér stað á meðan á upphitunaræfingu stóð.
Hong Myung-Bo, þjálfari Suður-Kóreu, kallaði það „óheppilegt“ að sjá dróna fljúga yfir lokaðri æfingu liðsins.
Suður-Kórea mætir Mexíkó, einu af gestgjöfum mótsins, á fimmtudag en bæði lið reyna að tryggja sér sæti í útsláttarkeppninni.
„Í gær, á æfingu okkar, var dróni á himni og við komumst að því,“ sagði Hong á blaðamannafundi á miðvikudag. „En sem betur fer var þetta rétt áður en við æfðum leikaðferðir okkar. Þannig að það hafði ekki marktæk áhrif á okkur.“
„En á meðan við vorum að undirbúa okkur fyrir leikinn var þetta mikilvægasta tímasetningin. Þannig að það sem gerðist var óheppilegt,“ sagði Hong.
Tensions rise around the South Korea national team ⚠️🇰🇷The National Guard intercepted and brought down a drone spotted flying over their training camp 🛸🇲🇽😳The federation has filed an official complaint with FIFA over a suspected spying incident ahead of the match against… pic.twitter.com/CMLNr0ClEd— NextMex (@NextMexOficial) June 17, 2026
Tensions rise around the South Korea national team ⚠️🇰🇷The National Guard intercepted and brought down a drone spotted flying over their training camp 🛸🇲🇽😳The federation has filed an official complaint with FIFA over a suspected spying incident ahead of the match against… pic.twitter.com/CMLNr0ClEd
Í Kanada hafa yfirvöld bannað óleyfilegum drónum að fljúga yfir leikvanga heimsmeistaramótsins og nokkra æfingastaði í Vancouver og Toronto sem öryggisráðstöfun. Takmarkanirnar eru í gildi til 7. júlí.
Árið 2024 var kanadíska kvennalandsliðið sakað um að hafa notað dróna til að njósna um æfingu Nýja-Sjálands dagana fyrir opnunarleik þess á Ólympíuleikunum í París, sem leiddi til njósnahneykslis og refsiaðgerða gegn Kanada.
Hneykslið leiddi til þess að tveir þjálfarar og aðalþjálfarinn Bev Priestman voru settir í tímabundið bann en hún var síðan rekin af kanadíska knattspyrnusambandinu. Kanadíska kvennaliðið – ríkjandi meistarar frá Ólympíuleikunum í Tókýó – var dregið frá sex stigum í riðlakeppninni í Frakklandi.
Kanadíska knattspyrnusambandið komst síðar að þeirri niðurstöðu að atvikið hefði ekki verið einangrað tilvik heldur hluti af mynstri ófullnægjandi eftirlits innan landsliðanna.