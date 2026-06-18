HM-framherji fær ekki að koma til Kanada

Elye Wahi, framherji Fílabeinsstrandarinnar, sem er til rannsóknar vegna gruns um hagræðingu úrslita, fær ekki að ferðast til Kanada fyrir leikinn gegn Þýskalandi á heimsmeistaramótinu á laugardag.
Knattspyrnusamband Fílabeinsstrandarinnar greinir frá því að Wahi geti ekki ferðast með hópnum þar sem „ekki var hægt að afla nauðsynlegra stjórnsýsluleyfa fyrir komu til kanadísks yfirráðasvæðis á þessu stigi“.
Wahi var í byrjunarliðinu þegar Fílabeinsströndin sigraði Ekvador 1-0 í opnunarleiknum í Philadelphia á sunnudag. Hann verður um kyrrt í Bandaríkjunum á meðan beðið er eftir að liðið snúi aftur, að sögn sambandsins.
From @TheAthleticFC: Ivory Coast striker Elye Wahi has been denied entry to Canada for his country’s World Cup game against Germany on Saturday. Wahi, 23, had been arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the World Cup. https://t.co/eEg2pknJrD— The New York Times (@nytimes) June 18, 2026
From @TheAthleticFC: Ivory Coast striker Elye Wahi has been denied entry to Canada for his country’s World Cup game against Germany on Saturday. Wahi, 23, had been arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the World Cup. https://t.co/eEg2pknJrD
Franska knattspyrnusambandið sagði á miðvikudag að „óvenjumikill fjöldi veðmála“ hefði verið lagður undir á alþjóðavettvangi á að Wahi myndi fá gult spjald í leik með Nice í frönsku deildinni í maí.
Franska deildin fékk tilkynningu frá samstarfsaðilum sem fylgjast með veðmálamörkuðum um grunsamlega veðmálahegðun í tengslum við heimaleik Nice gegn Metz þann 17. maí. Leikurinn endaði 0-0 og Wahi fékk gult spjald.
Landsliðsframherjinn var handtekinn af frönsku lögreglunni þann 29. maí. Ríkissaksóknaraembættið í Marseille hefur greint frá því að rannsóknin snúist um meint brot tengd skipulögðum svikum, skipulagðri spillingu, þýfi og peningaþvætti.
Framherjinn var yfirheyrður af lögreglu og honum var sleppt án þess að vera úrskurðaður í gæsluvarðhald. Embættið bætti við að rannsókn stæði yfir.
Ivory Coast striker Elye Wahi has been denied entry to Canada for his country’s second World Cup group game against Germany on Saturday.The Athletic exclusively revealed on Wednesday that Wahi had been arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the… pic.twitter.com/hIsBonikal— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 18, 2026
Ivory Coast striker Elye Wahi has been denied entry to Canada for his country’s second World Cup group game against Germany on Saturday.The Athletic exclusively revealed on Wednesday that Wahi had been arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the… pic.twitter.com/hIsBonikal