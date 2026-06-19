Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Sindri Sverrisson skrifar 19. júní 2026 10:03 Jonathan David fagnaði þremur mörkum gegn Katar í gær. Getty/Emma Ottosen Framherjinn Jonathan David átti stærstan þátt í því að Kanada næði í fyrsta sinn að vinna leik á heimsmeistaramóti, þegar hann skoraði þrennu í 6-0 sigrinum á Katar. „Enginn Kanadabúi mun gleyma þessum degi,“ sagði Jesse March, þjálfari Kanada, eftir sigurinn sögulega. Hinn 26 ára gamli David gleymir að minnsta kosti þessum degi aldrei. Eftir afar krefjandi fyrstu leiktíð með Juventus og slaka frammistöðu í jafnteflinu við Bosníu í fyrsta leik á HM, fór hann á kostum gegn Katar og er nú markahæstur á HM ásamt Lionel Messi sem einnig er búinn að skora þrennu. David er fæddur í New York en fjölskylda hans flutti strax til Haítí, þaðan sem foreldrar hans eru. Þegar David var sex ára flutti fjölskyldan svo til Kanada og kom sér fyrir í Ottawa, þar sem hann tók svo sín fyrstu skref í fótboltanum. David dreymdi um að komast sem fyrst til Evrópu og spila þar fótbolta, og var 18 ára gamall kominn í atvinnumennsku hjá Gent í Belgíu. Þar raðaði hann inn mörkum og David hélt því áfram hjá franska liðinu Lille á árunum 2020-25, þar sem hann skoraði alls 87 mörk í 187 deildarleikjum. Hjá Lille virtust þeir Hákon Arnar Haraldsson tengja vel saman en David fór svo til Juventus síðasta sumar, eftir að samningur hans við Lille rann út. Hjá Juventus hefur David hins vegar átt afar erfitt uppdráttar og því kannski ekki skrýtið að félagið sé sagt tilbúið að selja kappann í sumar. Enskir miðlar hafa til að mynda orðað David við Newcastle og Leeds. David er markahæstur í sögu kanadíska landsliðsins með 39 mörk í 79 leikjum og haldi hann áfram að bæta við mörkum á HM, nú þegar svo gott sem öruggt er að Kanada kemst að lágmarki í 32-liða úrslit, er ljóst að verðmiðinn mun bara hækka. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Gunnlaugur Árni á U.S. Open Golf Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Fótbolti Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Fótbolti Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Fótbolti Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Fótbolti Herinn kallaður á æfingu á HM Fótbolti Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum Henry gagnrýnir Ronaldo harðlega Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Spila æfingarleik á meðan HM stendur Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Stuðningsmenn baula á vatnspásurnar Liverpool sækir spænskan landsliðsmann Mörk í uppbótartíma og frammistaða liða kom á óvart Sjá meira