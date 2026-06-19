Fótbolti

Maður dagsins á HM: Saknar Há­konar en er marka­hæstur á mótinu

Sindri Sverrisson skrifar
Jonathan David fagnaði þremur mörkum gegn Katar í gær.
Jonathan David fagnaði þremur mörkum gegn Katar í gær. Getty/Emma Ottosen

Framherjinn Jonathan David átti stærstan þátt í því að Kanada næði í fyrsta sinn að vinna leik á heimsmeistaramóti, þegar hann skoraði þrennu í 6-0 sigrinum á Katar.

„Enginn Kanadabúi mun gleyma þessum degi,“ sagði Jesse March, þjálfari Kanada, eftir sigurinn sögulega.

Hinn 26 ára gamli David gleymir að minnsta kosti þessum degi aldrei. Eftir afar krefjandi fyrstu leiktíð með Juventus og slaka frammistöðu í jafnteflinu við Bosníu í fyrsta leik á HM, fór hann á kostum gegn Katar og er nú markahæstur á HM ásamt Lionel Messi sem einnig er búinn að skora þrennu.

David er fæddur í New York en fjölskylda hans flutti strax til Haítí, þaðan sem foreldrar hans eru. Þegar David var sex ára flutti fjölskyldan svo til Kanada og kom sér fyrir í Ottawa, þar sem hann tók svo sín fyrstu skref í fótboltanum.

David dreymdi um að komast sem fyrst til Evrópu og spila þar fótbolta, og var 18 ára gamall kominn í atvinnumennsku hjá Gent í Belgíu. 

Þar raðaði hann inn mörkum og David hélt því áfram hjá franska liðinu Lille á árunum 2020-25, þar sem hann skoraði alls 87 mörk í 187 deildarleikjum. Hjá Lille virtust þeir Hákon Arnar Haraldsson tengja vel saman en David fór svo til Juventus síðasta sumar, eftir að samningur hans við Lille rann út.

Hjá Juventus hefur David hins vegar átt afar erfitt uppdráttar og því kannski ekki skrýtið að félagið sé sagt tilbúið að selja kappann í sumar.

Enskir miðlar hafa til að mynda orðað David við Newcastle og Leeds.

David er markahæstur í sögu kanadíska landsliðsins með 39 mörk í 79 leikjum og haldi hann áfram að bæta við mörkum á HM, nú þegar svo gott sem öruggt er að Kanada kemst að lágmarki í 32-liða úrslit, er ljóst að verðmiðinn mun bara hækka.

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