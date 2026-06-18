Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. júní 2026 21:31 Kanadamaðurinn Ismael Kone veifar til áhorfenda á leiðinni út af vellinum og upp á sjúkrahús eftir að hafa fótbrotnað í leiknum í kvöld. Getty/Fran Santiago Kanadamenn stigu stórt skref í átt að 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta með 6-0 stórsigri á Katarbúum í kvöld.Þetta var sögulegur sigur því hann er sá fyrsti hjá kanadíska landsliðinu í úrslitakeppni HM:Gestgjafarnir höfðu mikla yfirburði í leiknum, skoruðu þrjú mörk í fyrri hálfleiknum og enduðu leikinn síðan ellefu á móti níu.Cyle Larin kom Kanada í 1-0 á 16. mínútu en hann tryggði sínu liði jafntefli í fyrsta leiknum. Jonathan David bætti svo við tveimur mörkum fyrir hálfleik, það síðara eftir að hafa fylgt eftir skoti Larim.Katarbúar áttu aldrei möguleika í kvöld og þeir fengu tvö rauð spjöld. Það fyrra fékk Homam Elamin á 33. mínútu fyrir brot á manni sem var að sleppa í gegn en það síðara fékk Assim Madibo fyrir að fótbrjóta Kanadamanninn Ismaël Koné á 53. mínútu.Madibo fékk fyrst gula spjaldið en það var uppfært í rautt eftir aðkomu myndbandsdómara en þá var ljóst að Koné var mikið slasaður.Madibo var niðurbrotinn en það gekk mikið á eftir brotið og munaði litlu að allt yrði vitlaust. Það tókst þó að koma leiknum aftur í gang.Nathan Saliba kom inn á völlinn sem varamaður og skoraði fjórða markið með skoti beint úr aukaspyrnu á 64. mínútu.Fimmta markið var sjálfsmark Mohamed Al Mannai á 75. mínútu eftir skot varamannsins Jacob Shaffelburg.Jonathan David var ekki hættur og fullkomnaði þrennuna í uppbótartíma leiksins. Hann er því orðinn markahæstur á mótinu ásamt Lionel Messi. HM 2026 í fótbolta