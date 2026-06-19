Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Sindri Sverrisson skrifar 19. júní 2026 15:32 Freyr Alexandersson var ekki lengi að finna nýtt starf og það hjá sigursælasta liði Noregs. Getty/Alessandro Sabattini Freyr Alexandersson segir brottreksturinn frá Brann hafa komið eins og þruma úr heiðskíru lofti. Ákvörðunin hafi verið tekin af „fáum en valdamiklum mönnum“. Freyr sat fyrir svörum á blaðamannafundi í Þrándheimi í dag þar sem hann var kynntur til leiks sem nýr þjálfari Rosenborgar, aðeins 19 dögum eftir óvæntan brottrekstur frá Brann. Freyr tekur við Rosenborg í fallsæti í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta og á því ærið verkefni fyrir höndum við að reisa þetta sigursælasta lið landsins úr öskustónni. Það er hann hins vegar staðráðinn í að gera. „Ég stend hér fyrir framan ykkur og er gríðarlega stoltur af því að vera hér á Lerkendal sem aðalþjálfari Rosenborg,“ sagði Freyr samkvæmt frétt TV 2. Freyr skildi við Brann í 11. sæti með 13 stig, fjórum stigum fyrir ofan Rosenborg. Brann var grátlega nálægt því að verða norskur bikarmeistari í vor og komst sömuleiðis áfram úr deildarkeppni Evrópudeildarinnar í vetur og í umspil þar sem liðið féll út gegn Bologna frá Ítalíu. Hlutirnir voru því afar fljótir að fara til verri vegar og þolinmæði forráðamanna Brann greinilega ekki mikil. „Fyrstu dagana var ég vonsvikinn og dapur“ „Þetta er sérstakt. Það var ekki í áætlunum mínum að yfirgefa Bergen, en svo gerist það sem gerist. Fyrstu dagana var ég vonsvikinn og dapur, en svo get ég sagt ykkur að íbúar Bergen hvöttu mig til að fara aftur af stað eins fljótt og auðið er,“ sagði Freyr sem má eflaust ekki segja mikið um viðskilnaðinn við Brann vegna samnings um starfslokin. „Það er ástæða fyrir því að ég segi ekkert um það. Það sem ég get sagt er að það voru mjög fáir valdamiklir einstaklingar sem fannst þetta góð hugmynd. Ég verð bara að sætta mig við það.“ Aðspurður hvort að um valdabaráttu hefði verið að ræða svaraði Freyr: „Nei, þetta er engin valdabarátta. Það voru engar umræður, ekkert mat. Það eru stjórnin og stjórnendurnir sem höfðu vald til að reka þjálfarann. Það er þeirra ákvörðun. Þetta kom eins og þruma úr heiðskíru lofti. Ég hef ekkert meira um það að segja.“ Norski boltinn Mest lesið Gunnlaugur Árni á U.S. Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Fótbolti Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Fótbolti Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Miðar í sölu á HM í handbolta í dag Handbolti Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Fótbolti Fleiri fréttir Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum Henry gagnrýnir Ronaldo harðlega Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Spila æfingarleik á meðan HM stendur Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Sjá meira