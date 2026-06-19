Fótbolti

Straujaði töku­mann á HM sem fékk treyju að gjöf

Sindri Sverrisson skrifar
Luis Diaz fékk að finna fyrir því frá Abdukodir Khusanov þegar Kólumbía og Úsbekistan mættust. Í sömu andrá meiddist myndatökumaður sem stóð utan vallarins.
Luis Diaz fékk að finna fyrir því frá Abdukodir Khusanov þegar Kólumbía og Úsbekistan mættust. Í sömu andrá meiddist myndatökumaður sem stóð utan vallarins. Getty/Hector Vivas

Abdukodir Khusanov sýndi í verki að honum þótti leitt að hafa tæklað myndatökumann niður í fyrsta leik í sögu Úsbekistans á heimsmeistaramóti í fótbolta.

Khusanov, sem er miðvörður hjá Manchester City, fékk gult spjald fyrir tæklingu úti við hliðarlínu í 3-1 tapinu gegn Kólumbíu í fyrrakvöld.

Hann tæklaði þá Luis Diaz niður en var á svo miklum hraða að hann rann lengra og tæklaði saklausan myndatökumann niður í leiðinni.

Sjúkrafólk kom strax að til að hlú að myndatökumanninum og Khusanov gladdi hann svo með góðri gjöf eftir leikinn.

Miðvörðurinn öflugi gaf nefnilega myndatökumanninum áritaða treyju og hafði skrifað á hana „fyrirgefðu“. Þessa gjöf færðu fulltrúar knattspyrnusambands Úsbekistans þegar þeir heimsóttu myndatökumanninn til að kanna hvernig hann hefði það. Með fylgdu óskir frá Khusanov um skjótan bata.

Úsbekistan á næst leik við Portúgal á þriðjudaginn og spilar svo við Austur-Kongó í lokaumferð riðlakeppninnar. Kólumbía er efst í riðlinum með þrjú stig en Portúgal og Austur-Kongó eru með eitt stig hvort eftir óvænt jafntefli liðanna.

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