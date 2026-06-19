Abdukodir Khusanov sýndi í verki að honum þótti leitt að hafa tæklað myndatökumann niður í fyrsta leik í sögu Úsbekistans á heimsmeistaramóti í fótbolta.
Khusanov, sem er miðvörður hjá Manchester City, fékk gult spjald fyrir tæklingu úti við hliðarlínu í 3-1 tapinu gegn Kólumbíu í fyrrakvöld.
Hann tæklaði þá Luis Diaz niður en var á svo miklum hraða að hann rann lengra og tæklaði saklausan myndatökumann niður í leiðinni.
Khusanov a fait un tacle très engagé sur Luis Díaz pendant le match Ouzbékistan-Colombie. Résultat : il a aussi fauché le cameraman, qui s’est retrouvé au sol. Le pauvre a été évacué en ambulance 😭 pic.twitter.com/gmTZdGhu9R— ⭐️⭐️|𝒰𝓃 𝒮𝑒́𝓇𝑒̀𝓇𝑒 🇸🇳🏎️ (@Mansour_mmss) June 18, 2026
Khusanov a fait un tacle très engagé sur Luis Díaz pendant le match Ouzbékistan-Colombie. Résultat : il a aussi fauché le cameraman, qui s’est retrouvé au sol. Le pauvre a été évacué en ambulance 😭 pic.twitter.com/gmTZdGhu9R
Sjúkrafólk kom strax að til að hlú að myndatökumanninum og Khusanov gladdi hann svo með góðri gjöf eftir leikinn.
Miðvörðurinn öflugi gaf nefnilega myndatökumanninum áritaða treyju og hafði skrifað á hana „fyrirgefðu“. Þessa gjöf færðu fulltrúar knattspyrnusambands Úsbekistans þegar þeir heimsóttu myndatökumanninn til að kanna hvernig hann hefði það. Með fylgdu óskir frá Khusanov um skjótan bata.
🇺🇿 Abdukodir Khusanov has personally apologised to the cameraman whom he flattened last night. As a way of apology, he's given him a signed shirt with 'I AM SORRY' written in pen. pic.twitter.com/y3GkJmvfGI— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 18, 2026
🇺🇿 Abdukodir Khusanov has personally apologised to the cameraman whom he flattened last night. As a way of apology, he's given him a signed shirt with 'I AM SORRY' written in pen. pic.twitter.com/y3GkJmvfGI
Úsbekistan á næst leik við Portúgal á þriðjudaginn og spilar svo við Austur-Kongó í lokaumferð riðlakeppninnar. Kólumbía er efst í riðlinum með þrjú stig en Portúgal og Austur-Kongó eru með eitt stig hvort eftir óvænt jafntefli liðanna.