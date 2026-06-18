Thierry Henry, fyrrverandi leikmaður Barcelona og Arsenal, gagnrýndi Cristiano Ronaldo harðlega eftir leik Portúgal í gær. Hann segir Ronaldo vera sjálfselskann og ekki hjálpa liðinu.
Henry er sérfræðingur hjá Fox Sports á meðan heimsmeistaramótið í fótbolta stendur yfir og var harðorður í gagnrýni Cristiano Ronaldo. Portúgal gerði jafntefli við Austur-Kongó í fyrsta leik liðanna á heimsmeistaramótinu.
„Þú þarft ekki að skora, liðið þarf að skora,“ sagði Henry og kom með dæmi þar sem Ronaldo hefði möuglega getað hleypt liðsfélaga sínum Bruno Fernandez í betra færi.
Thierry Henry: 'One thing that's important is that the team needs to score; not you need to score."pic.twitter.com/pkTlY7R0bE https://t.co/5BNlvl0k9K— Robin Bairner (@RBairner) June 17, 2026
Thierry Henry: 'One thing that's important is that the team needs to score; not you need to score."pic.twitter.com/pkTlY7R0bE https://t.co/5BNlvl0k9K
Ronaldo er lykilleikmaður Portúgal og er fyrirliði liðsins. Hann fær því aukna gagnrýni þegar liðið spilar ekki vel. Hann var ekki eini leikmaður liðsins sem stóðst ekki væntingar en margir miðjumenn Portúgal náðu ekki að skapa mikið af færum. Bernardo Silva var tekin útaf í hálfleik eftir slæma frammistöðu.
Næsti leikur Portúgal í K-riðli er gegn Úsbekistan sem tapaði gegn Kólumbíu í nótt. Ef Portúgal ætlar að komast upp úr riðlinum þurfa Ronaldo og félagar að vinna þann leik.