Fótbolti

Henry gagn­rýnir Ronaldo harð­lega

Andri Broddason skrifar
Thierry Henry var ekki sáttur með frammistöðu Cristiano Ronaldo í jafntefli gegn Austur-Kongó.
Thierry Henry var ekki sáttur með frammistöðu Cristiano Ronaldo í jafntefli gegn Austur-Kongó. Vísir/Getty

Thierry Henry, fyrrverandi leikmaður Barcelona og Arsenal, gagnrýndi Cristiano Ronaldo harðlega eftir leik Portúgal í gær. Hann segir Ronaldo vera sjálfselskann og ekki hjálpa liðinu.

Henry er sérfræðingur hjá Fox Sports á meðan heimsmeistaramótið í fótbolta stendur yfir og var harðorður í gagnrýni Cristiano Ronaldo. Portúgal gerði jafntefli við Austur-Kongó í fyrsta leik liðanna á heimsmeistaramótinu.

„Þú þarft ekki að skora, liðið þarf að skora,“ sagði Henry og kom með dæmi þar sem Ronaldo hefði möuglega getað hleypt liðsfélaga sínum Bruno Fernandez í betra færi.

Ronaldo er lykilleikmaður Portúgal og er fyrirliði liðsins. Hann fær því aukna gagnrýni þegar liðið spilar ekki vel. Hann var ekki eini leikmaður liðsins sem stóðst ekki væntingar en margir miðjumenn Portúgal náðu ekki að skapa mikið af færum. Bernardo Silva var tekin útaf í hálfleik eftir slæma frammistöðu.

Næsti leikur Portúgal í K-riðli er gegn Úsbekistan sem tapaði gegn Kólumbíu í nótt. Ef Portúgal ætlar að komast upp úr riðlinum þurfa Ronaldo og félagar að vinna þann leik.

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