Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Sindri Sverrisson skrifar 19. júní 2026 13:02 Assim Madibo var bersýnilega brugðið eftir að hafa fótbrotið Ismael Kone í Vancouver í gær. Getty/Dale MacMillan Assim Madibo, leikmaður Katar, var rekinn af velli í leiknum gegn Kanada á HM í fótbolta í gær eftir brot sem olli því að Ismael Kone fótbrotnaði. Madibo var í öngum sínum eftir brotið og kom inn í búningsklefa Kanada eftir leik til að biðjast afsökunar. Kanada svo gott sem tryggði sér sæti í 32-liða úrslitum HM með 6-0 risasigri þar sem Jonathan David skoraði þrennu. Það skyggði hins vegar á gleðina að Kone skyldi fótbrotna snemma í seinni hálfleik. Madibo fékk í fyrstu gult spjald en því var svo breytt í rautt og er hann fyrsti leikmaðurinn sem fær rautt spjald fyrir slæma tæklingu á HM síðan árið 2014. Viðkvæmir eru varaðir við að skoða myndband af atvikinu. O barulho que fez na hr da entrada não sai da minha cabeça. Que cena forte cara, que coisa triste. A entrada do Madibo foi no pé de apoio, aí mermão, ou quebra o machuca muito. Imagens @CazeTVOficial pic.twitter.com/I6j0BsnPXE— antonio maia (@antoniomaia14) June 18, 2026 „Leikmaðurinn bað Ismael afsökunar. Hann kom inn í búningsklefa til að biðja hann afsökunar. Isamel lét liðið vita hvað gerðist,“ sagði Jesse Marsch, þjálfari Kanada, en Kone var farinn á sjúkrahús þegar Madibo kom inn í búningsklefann. „Ég held að hann hafi ekki ætlað sér í svona hræðilega tæklingu. Svo ég kenni honum ekki um það en ég skil ekki viðbrögðin á varamannabekknum hjá þeim að berjast fyrir því að þetta yrði ekki rautt spjald þegar þetta var augljóst brot sem olli því að leikmaður fótbrotnaði,“ sagði Marsch. Eins og fyrr segir hefur ekki verið veitt rautt spjald fyrir grófa tæklingu síðan á HM í Brasilíu árið 2014. Belginn Steven Defour var þá rekinn af velli fyrir brot sitt á Kim Shin-Wook, leikmanni Suður-Kóreu. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni á U.S. Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Fótbolti Miðar í sölu á HM í handbolta í dag Handbolti Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Fótbolti Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Fótbolti Fleiri fréttir Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum Henry gagnrýnir Ronaldo harðlega Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Spila æfingarleik á meðan HM stendur Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien Sjá meira