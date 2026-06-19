Fótbolti

Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast af­sökunar

Sindri Sverrisson skrifar
Assim Madibo var bersýnilega brugðið eftir að hafa fótbrotið Ismael Kone í Vancouver í gær.
Assim Madibo var bersýnilega brugðið eftir að hafa fótbrotið Ismael Kone í Vancouver í gær. Getty/Dale MacMillan

Assim Madibo, leikmaður Katar, var rekinn af velli í leiknum gegn Kanada á HM í fótbolta í gær eftir brot sem olli því að Ismael Kone fótbrotnaði. Madibo var í öngum sínum eftir brotið og kom inn í búningsklefa Kanada eftir leik til að biðjast afsökunar.

Kanada svo gott sem tryggði sér sæti í 32-liða úrslitum HM með 6-0 risasigri þar sem Jonathan David skoraði þrennu.

Það skyggði hins vegar á gleðina að Kone skyldi fótbrotna snemma í seinni hálfleik. Madibo fékk í fyrstu gult spjald en því var svo breytt í rautt og er hann fyrsti leikmaðurinn sem fær rautt spjald fyrir slæma tæklingu á HM síðan árið 2014.

Viðkvæmir eru varaðir við að skoða myndband af atvikinu.

„Leikmaðurinn bað Ismael afsökunar. Hann kom inn í búningsklefa til að biðja hann afsökunar. Isamel lét liðið vita hvað gerðist,“ sagði Jesse Marsch, þjálfari Kanada, en Kone var farinn á sjúkrahús þegar Madibo kom inn í búningsklefann.

„Ég held að hann hafi ekki ætlað sér í svona hræðilega tæklingu. Svo ég kenni honum ekki um það en ég skil ekki viðbrögðin á varamannabekknum hjá þeim að berjast fyrir því að þetta yrði ekki rautt spjald þegar þetta var augljóst brot sem olli því að leikmaður fótbrotnaði,“ sagði Marsch.

Eins og fyrr segir hefur ekki verið veitt rautt spjald fyrir grófa tæklingu síðan á HM í Brasilíu árið 2014. Belginn Steven Defour var þá rekinn af velli fyrir brot sitt á Kim Shin-Wook, leikmanni Suður-Kóreu.

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