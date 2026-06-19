Fótbolti

Gamla Ís­lendinga­fé­lagið á barmi gjald­þrots

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ásdís Karen Halldórsdóttir, fyrir miðju, fagnar marki í LSK-höllinni þar sem hún steig sín fyrstu skref sem atvinnumaður í fótbolta.
Ásdís Karen Halldórsdóttir, fyrir miðju, fagnar marki í LSK-höllinni þar sem hún steig sín fyrstu skref sem atvinnumaður í fótbolta. LSK Kvinner/Björn Marström

Kvennafótboltafélagið Lilleström stendur á barmi gjaldþrots. Ef annað félag tekur ekki yfir reksturinn segir stjórnin að gjaldþrot sé eina lausnin.

Þetta kemur fram bæði í Romerikes Blad og TV 2.

„Einhver verður að taka yfir rekstur LSK Kvinner. Við erum með skammtímaskuldir upp á 3,5 milljónir norskra króna sem við getum ekki lengur staðið í skilum með,“ sagði framkvæmdastjórinn Erlend Eidhammer við Romerikes Blad.

Líkur eru á að næsti leikur gegn Brann gæti orðið sá síðasti hjá félaginu í efstu deild. Innanhúss hefur verið tilkynnt að félagið sé að verða uppiskroppa með fjármagn.

Allir leikmenn félagsins eru sagðir vera til sölu en liðið er eins og er í sjöunda sæti í norsku úrvalsdeildinni.

Unnið er að því að finna einhvern sem vill taka yfir rekstur hins sigursæla kvennaliðs.

„Helst viljum við finna félag á Romerike, þar sem saga LSK Kvinner liggur, en lestin er að fara,“ sagði Eidhammer.

LSK Kvinner hefur áður lent í fjárhagsvandræðum en þá hefur tekist að leysa vandamálin.

Félagið hefur boðað til aukaaðalfundar þann 23. júní. Stjórnin hefur lagt til að aðalfundurinn veiti stjórnarmönnum umboð til að semja við önnur félög um yfirtöku á sæti liðsins.

Íslensku knattspyrnukonurnar Guðbjörg Gunnarsdóttir og Ásdís Karen Halldórsdóttir spiluðu á sínum tíma með liðinu en Ásdís Karen yfirgaf félagið árið 2024.

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