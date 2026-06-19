Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. júní 2026 19:15 Ásdís Karen Halldórsdóttir, fyrir miðju, fagnar marki í LSK-höllinni þar sem hún steig sín fyrstu skref sem atvinnumaður í fótbolta. LSK Kvinner/Björn Marström Kvennafótboltafélagið Lilleström stendur á barmi gjaldþrots. Ef annað félag tekur ekki yfir reksturinn segir stjórnin að gjaldþrot sé eina lausnin. Þetta kemur fram bæði í Romerikes Blad og TV 2. „Einhver verður að taka yfir rekstur LSK Kvinner. Við erum með skammtímaskuldir upp á 3,5 milljónir norskra króna sem við getum ekki lengur staðið í skilum með,“ sagði framkvæmdastjórinn Erlend Eidhammer við Romerikes Blad. Líkur eru á að næsti leikur gegn Brann gæti orðið sá síðasti hjá félaginu í efstu deild. Innanhúss hefur verið tilkynnt að félagið sé að verða uppiskroppa með fjármagn. Allir leikmenn félagsins eru sagðir vera til sölu en liðið er eins og er í sjöunda sæti í norsku úrvalsdeildinni. Unnið er að því að finna einhvern sem vill taka yfir rekstur hins sigursæla kvennaliðs. „Helst viljum við finna félag á Romerike, þar sem saga LSK Kvinner liggur, en lestin er að fara,“ sagði Eidhammer. LSK Kvinner hefur áður lent í fjárhagsvandræðum en þá hefur tekist að leysa vandamálin. Félagið hefur boðað til aukaaðalfundar þann 23. júní. Stjórnin hefur lagt til að aðalfundurinn veiti stjórnarmönnum umboð til að semja við önnur félög um yfirtöku á sæti liðsins. Íslensku knattspyrnukonurnar Guðbjörg Gunnarsdóttir og Ásdís Karen Halldórsdóttir spiluðu á sínum tíma með liðinu en Ásdís Karen yfirgaf félagið árið 2024. Norski boltinn Mest lesið Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Fótbolti Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Fótbolti Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Íslenski boltinn Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Fótbolti Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Fótbolti Gunnlaugur þurfti að slá yfir hús og fullt af fólki til að ná fugli Golf Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Fótbolti Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Fleiri fréttir Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Gamla Íslendingafélagið á barmi gjaldþrots Bandaríkin og Ástralir eigast við í mikilvægum leik Freyr varð dapur: „Fáir en valdamiklir menn sem fannst þetta góð hugmynd“ Hakimi dreginn fyrir dóm: „Aldrei orðið mál ef ég væri ekki frægur“ Miður sín eftir brotið og kom í klefann að biðjast afsökunar Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Maður dagsins á HM: Saknar Hákonar en er markahæstur á mótinu Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Straujaði tökumann á HM sem fékk treyju að gjöf Rekin fyrir falsfrétt um að pabbi Messi væri dáinn Mexíkóar fyrstir í 32-liða úrslit eftir skelfileg mistök Tár hetjunnar höfðu áhrif og mamma hans fær að koma á HM Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum Henry gagnrýnir Ronaldo harðlega Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Sjá meira