Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. júní 2026 06:30 Cristiano Ronaldo er kokhraustur þrátt fyrir slaka frammistöðu hans í óvæntu jafntefli á móti Kongó. Getty/Elizabeth Kreutz Cristiano Ronaldo varði frammistöðu Portúgals gegn Austur-Kongó í opnunarleik þeirra á heimsmeistaramótinu en sagðist þegar vera farinn að horfa til næsta leiks. Portúgal var mun meira með boltann en átti aðeins eitt skot á mark í 1-1 jafntefli á miðvikudaginn í Houston. „Það vantaði ekkert upp á,“ sagði hinn 41 árs gamli Ronaldo við fréttamenn eftir leikinn. „Svona er fótboltinn. Portúgal hefði getað unnið en þeir hefðu líka getað tapað,“ sagði Ronaldo. Hann hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir frammistöðu sína þar á meðal af frönsku goðsögninni Thierry Henry. Ronaldo, sem ásamt Lionel Messi, fyrirliða Argentínu, er eini leikmaðurinn til að spila á sex heimsmeistaramótum, spilaði allar 90 mínúturnar á miðvikudaginn. Ólíkt Messi, sem byrjaði heimsmeistaramótið á þrennu í 3-0 sigri Argentínu gegn Alsír, átti Ronaldo slakan dag og öll þrjú skot hans fóru fram hjá markinu. „Þetta var ekki byrjunin sem við vildum en þetta er alls ekki búið,“ skrifaði Ronaldo á Instagram, en hann hefur ekki skorað mark úr opnum leik á stórmóti síðan 19. júní 2021. „Höfuðið hátt og einbeiting á næsta leik.“ Liðsfélagi Ronaldo hjá Al Nassr, João Félix, var ekki hissa á sterkri frammistöðu Austur-Kongó en afríska landið tryggði sér sitt fyrsta stig á heimsmeistaramóti frá upphafi. „Fyrsti leikurinn er alltaf fyrsti leikurinn,“ sagði João Félix. „Jafnvel þótt það sé á móti veikara liði, þá eru þeir að spila fyrir landið sitt. Ef þetta er draumur fyrir okkur, þá er þetta líka draumur fyrir þá. Þeir gefa alltaf aðeins meira í þetta.“ João Félix, sem hafði betur gegn Ronaldo í kjörinu á leikmanni tímabilsins í sádísku úrvalsdeildinni, er fullviss um að Portúgal muni gera betur eftir því sem líður á mótið. Portúgal spilar næst við Úsbekistan á þriðjudaginn í Houston áður en liðið mætir Kólumbíu í lokaleik sínum í K-riðli þann 27. júní. „Við munum klárlega bæta okkur,“ sagði João Félix. „Þetta snýst um að sjá hvað við gerðum ekki vel og laga það í næsta leik, svo við getum unnið.“ HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur fékk ekki að klára hringinn en endaði á fugli Golf Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Fótbolti Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Fótbolti Sjáðu innslagið um Gunnlaug Árna í útsendingu US Open Golf Herinn kallaður á æfingu á HM Fótbolti Henry gagnrýnir Ronaldo harðlega Fótbolti Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Fótbolti Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Íslenski boltinn María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Íslenski boltinn Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Fótbolti Fleiri fréttir Cristiano Ronaldo eftir Kongó-klúðrið: „Það vantaði ekkert upp á“ Reyndur lýsandi ruglaðist á liðum á HM og var rekinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Ein regla fyrir Messi og önnur fyrir Themba Zwane Herinn kallaður á æfingu á HM Kanadamenn unnu stórsigur en misstu mann af velli fótbrotinn Svisslendingar skoruðu fjögur mörk í lokin Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton HM-framherji fær ekki að koma til Kanada Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Vítaspyrna í lokin bjargaði Suður-Afríku Neymar missir af öðrum HM-leik hjá Brössum Henry gagnrýnir Ronaldo harðlega Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Spila æfingarleik á meðan HM stendur Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Stuðningsmenn baula á vatnspásurnar Liverpool sækir spænskan landsliðsmann Mörk í uppbótartíma og frammistaða liða kom á óvart Alsíringum tekið opnum örmum í Kansas Þjálfaraskipti hjá Sveindísi Frábær byrjun Englendinga Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur á Ísafirði Sjá meira