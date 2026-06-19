Ein af hetjunum á heimsmeistaramótinu grét eftir frábæra frammistöðu sína og ástæðan var móðir hans sem fékk ekki leyfi til að fylgjast með honum á stærsta sviðinu.
Tár hetjunnar höfðu áhrif og háttsettir menn toguðu í rétta spotta.
Móðir Josimar „Vozinha“ Dias, 40 ára markvarðar Grænhöfðaeyja, sem missti af stórkostlegri frammistöðu sonar síns á heimsmeistaramótinu vegna vandræða með vegabréfsáritun, fær nú að ferðast til Bandaríkjanna eftir að leiðtogar þingsins og utanríkisráðuneytið gripu inn í málið.
Vozinha varði sjö skot í leik Grænhöfðaeyja og Spánar á mánudag. Leiknum lauk með 0-0 jafntefli, sem var vonbrigði fyrir stórveldið Spán, sem hefur verið talið líklegt til að vinna heimsmeistaratitilinn.
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Eftir leikinn grét Vozinha og sagði frá því að móðir hans hefði ekki getað ferðast á heimsmeistaramótið þar sem hún hafði ekki efni á 15.000 dollara tryggingu sem utanríkisráðuneytið krefst af íbúum Grænhöfðaeyja til að fá vegabréfsáritun.
„Henni tókst ekki að komast hingað vegna vegabréfsáritunarinnar, vegna peninganna sem það kostar. Ég myndi vilja að hún væri hér,“ sagði Vozinha. Grænhöfðaeyjar eru eitt af 50 löndum sem Trump-stjórnin setti kröfu á um tryggingarfé allt að 140.000 sænskum krónum fyrir vegabréfsáritun. Ástæðan er sú að því er haldið fram að margir dvelji áfram eftir að vegabréfsáritun þeirra rennur út.
Eftir þessa uppljóstrun hafði Hakeem Jeffries, leiðtogi minnihlutans í fulltrúadeildinni, samband við Marco Rubio utanríkisráðherra til að greiða fyrir ferðalagi móður Vozinha, Önnu Candida Evora.
Hún mun nú geta fengið vegabréfsáritun í tæka tíð til að vera viðstödd leik Grænhöfðaeyja gegn Úrúgvæ á sunnudag, að sögn Jeffries.
Frammistaða Vozinha vakti það mikla athygli að fylgjendur hans á Instagram fóru úr fimmtíu þúsund og yfir tólf milljónir á tveimur sólarhringum.
Heimildarmaður sem þekkir til málsins segir að móðir Vozinha sé ekki með gilt vegabréf eins og er og sé að vinna í að fá sér slíkt.
Með Vozinha hefur fótboltaheimurinn eignast nýjan uppáhaldsleikmann og persónuleika.
Grænhöfðaeyjar spila gegn Úrúgvæ í Miami aðfaranótt mánudags og gegn Sádi-Arabíu í Houston aðfaranótt laugardags í næstu viku.
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