Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Andri Broddason skrifar 18. júní 2026 15:02 Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðisins, er ósáttur mað ljósmyndara á meðan þjóðsöngvar eru sungnir á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Marc Atkins/Getty Images Thomas Tuchel er ósáttur og vill breyta reglum um myndatökumenn á meðan sungnir eru þjóðsöngvar á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hann sá ekki sína eigin leikmenn fyrir flóði myndavéla. Thomas Tuchel hefur beðið eftir því að vera landsliðsþjálfari í langan tíma og hefur hlakkað til að horfa á sitt lið syngja þjóðsönginn á heimsmeistaramótinu. Það augnablik var ekki eins eftirminnilegt og hann vonaði þar sem flóð af myndavélum var fyrir leikmönnum hans. Ljósmyndarar þurfa að vera fyrir aftan auglýsingaskilti meðan á leiknum stendur en þeir fá leyfi til að vera á hliðarlínunni á meðan þjóðsöngvar eru sungnir. Tuchel vill breyta þessu þar sem ljósmyndararnir skemmdu upplifun hans á meðan þjóðsöngurinn var sunginn. "It ruined, a little bit, my experience today" Thomas Tuchel has asked Fifa to move the photographer position during the national anthem. pic.twitter.com/vksggmQapJ— BBC Sport (@BBCSport) June 18, 2026 Tuchel hefur gengið vel sem þjálfari og spilaði England mjög vel í fyrsta leik heimsmeistaramótsins. Honum líður vel á Englandi og er ánægður með að hafa fengið þetta starf. „Þegar ég segist fljúga heim þá er ég að tala um þegar ég fer til London,“ segir Þjóðverjinn. England er sem stendur á toppi L-riðils með þrjú stig. Næsti leikur er gegn Gana og verður hann spilaður á Boston Stadium. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Reyna að hefja leik á U.S. Open á ný Golf Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Fótbolti Lengri útsending frá Gunnlaugi á U.S. Open Golf Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Fótbolti Mörk í uppbótartíma og frammistaða liða kom á óvart Fótbolti Feginn að hafa ekki fengið áframhaldandi samning Sport Spila æfingarleik á meðan HM stendur Fótbolti Völlurinn of erfiður á síðustu tveim risamótum Golf Þurfa að breyta reglum til að stytta högg kylfinga Golf Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Fleiri fréttir Ljósmyndarar eyðilögðu þjóðsönginn fyrir Tuchel Spila æfingarleik á meðan HM stendur Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum Leið Íslands í umspili fyrir HM í Brasilíu orðin ljós Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Stuðningsmenn baula á vatnspásurnar Liverpool sækir spænskan landsliðsmann Mörk í uppbótartíma og frammistaða liða kom á óvart Alsíringum tekið opnum örmum í Kansas Þjálfaraskipti hjá Sveindísi Frábær byrjun Englendinga Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur á Ísafirði Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ Sjá meira