Fótbolti

Ljós­myndarar eyði­lögðu þjóð­sönginn fyrir Tuchel

Andri Broddason skrifar
Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðisins, er ósáttur mað ljósmyndara á meðan þjóðsöngvar eru sungnir á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðisins, er ósáttur mað ljósmyndara á meðan þjóðsöngvar eru sungnir á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Marc Atkins/Getty Images

Thomas Tuchel er ósáttur og vill breyta reglum um myndatökumenn á meðan sungnir eru þjóðsöngvar á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hann sá ekki sína eigin leikmenn fyrir flóði myndavéla.

Thomas Tuchel hefur beðið eftir því að vera landsliðsþjálfari í langan tíma og hefur hlakkað til að horfa á sitt lið syngja þjóðsönginn á heimsmeistaramótinu. Það augnablik var ekki eins eftirminnilegt og hann vonaði þar sem flóð af myndavélum var fyrir leikmönnum hans.

Ljósmyndarar þurfa að vera fyrir aftan auglýsingaskilti meðan á leiknum stendur en þeir fá leyfi til að vera á hliðarlínunni á meðan þjóðsöngvar eru sungnir. Tuchel vill breyta þessu þar sem ljósmyndararnir skemmdu upplifun hans á meðan þjóðsöngurinn var sunginn.

Tuchel hefur gengið vel sem þjálfari og spilaði England mjög vel í fyrsta leik heimsmeistaramótsins. Honum líður vel á Englandi og er ánægður með að hafa fengið þetta starf. „Þegar ég segist fljúga heim þá er ég að tala um þegar ég fer til London,“ segir Þjóðverjinn.

England er sem stendur á toppi L-riðils með þrjú stig. Næsti leikur er gegn Gana og verður hann spilaður á Boston Stadium.

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