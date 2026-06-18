Varamennirnir Johan Manzambi og Rubén Vargas tryggðu Svisslendingum sinn fyrsta sigur á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta.
Sviss vann 4-1 sigur á Bosníumönnum sem enduðu leikinn manni færri.
Bæði lið höfðu gert jafntefli í fyrstu umferðinni og þetta var því fyrsti sigurinn sem vannst í þessum riðli.
Johan Manzambi og Rubén Vargas komu báðir inn á völlinn sem varamenn á 72. mínútu leiksins en þá var staðan enn markalaus.
Manzambi kom Sviss í 1-0 með viðstöðulausu skoti aðeins tveimur mínútum síðar.
Breel Embolo fiskaði Tarik Muharemovic af velli með rautt spjald á 80. mínútu og lagði svo upp mark fyrir Rubén Vargas á 84. mínútu.
Manzambi bætti síðan við öðru marki sínu og þriðja marki Svisslendinga á lokamínútu eftir stoðsendingu frá Vargas.
Manzambi er aðeins tvítugur og spilar með SC Freiburg í Þýskalandi.
Bosníumenn náðu að laga stöðuna í blálokin með þrumuskoti frá Ermin Mahmic sem kom inn á völlinn sem varamaður stuttu áður.
Svisslendingar fengu vítaspyrnu í blálokin og úr henni skoraði fyrirliðinn Granit Xhaka.