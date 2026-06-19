Erlent

„Það verða engir konungar“

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Undirbúningur hefur staðið yfir frá því að Obama lét af embætti í byrjun árs 2017. 
Undirbúningur hefur staðið yfir frá því að Obama lét af embætti í byrjun árs 2017.  Getty Images

Mikill stjörnufans var á opnunarhátíð safns tileinkað forsetatíð Baracks Obama í Chicago í dag. Allir núlifandi fyrrum forsetar Bandaríkjanna sóttu viðburðinn og stjörnur á borð við Christinu Aguilera, Stevie Wonder, John Legend og Jennifer Hudson komu fram. Núverandi forseti, Donald Trump, var ekki á boðslistanum.

Hefð er fyrir því í Bandaríkjunum að komið sé á fót einhvers konar safni tileinkuðu fyrrum forsetum. Oft eru þau kölluð bókasöfn en hér er líklega réttara að tala um miðstöð tileinkaða Obama-hjónunum og þeirra störfum.

Fyrrum forsetafrúr, Jill Biden, Michelle Obama, Laura Bush og Hillary Clinton.Getty

Miðstöðin kostaði 850 milljónir dollara og nær yfir stórt svæði í suðurhluta Chicago-borgar. Miðstöðin inniheldur safn, almenningsgarð, körfuboltavöll og almenningsbókasafn, svo eitthvað sé nefnt. Miðstöðin á að færa fólk saman og hvetja til lýðræðislegrar þátttöku.

Obama flutti ræðu í tilefni dagsins þar sem hann hafnaði svartagallsrausi og kallaði eftir samfélagi sem byggði á réttlæti og trausti milli borgara. Þá vitnaði hann í sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna um að allir menn fæddust jafnir og sagði að „það yrðu engir konungar“ í Bandaríkjunum.

Forsetinn fyrrverandi viðurkenndi í ræðu sinni að honum hefði að sjálfsögðu ekki tekist að klára öll sín verkefni meðan hann var í embætti en benti á að slíkt væri einkenni þess fjölbreytta lýðræðissamfélags sem Bandaríkin væru. Við ákvarðanatöku þyrfti að taka tillit til hundraða milljóna skoðana.

„Lýðræðislegt ferli er erfitt. Það getur verið hægt og óskilvirkt. Ég vona þó ofar öllu öðru að þessi miðstöð verði áminning um hversu dýrmætt lýðræðið er.“

Í safni miðstöðvarinnar er síðan hluti sem tileinkaður er því sem ekki náðist fram, þá sérstaklega aðgerðum gegn fjöldaskotárásum.

Oprah Winfrey kann að þefa uppi gott partý.Getty Images

Obama minntist aldrei beinum orðum á Donald Trump í ræðu sinni en ýmislegt í ræðunni mátti þó túlka þannig að það beindist að núverandi forseta. Til að mynda talaði hann um trú sína á friðsamleg valdaskipti og fór lofsorðum um Mitt Romney og John McCain heitinn, nafntogaða repúblikana sem gerðust háværir gagnrýnendur Trumps.

Þá sáust tár á hvarmi Baracks þegar Michelle eiginkona hans lofaði óendanlega seiglu hans og jákvæðni í ræðu sinni. Michelle er frá suðurhluta Chicago og þau hjónin bjuggu á nálægu svæði þegar Barack var fyrst kjörinn þingmaður.

Vinsælasti forsetinn

CNN birti í dag könnun sem leiðir í ljós að Obama er vinsælastur meðal núlifandi forseta en 57% landsmanna líta forsetatíð hans jákvæðum augum. Aðeins 30% segja það sama um Joe Biden og sem stendur eru aðeins 34% ánægð með frammistöðu Donalds Trump í embætti.

Þegar spurt var opinnar spurningar: „Hvaða forseta lítur þú mest upp til?“ nefndu 30% Obama og 19% Trump. Á eftir þeim fylgdu Abraham Lincoln með 9% og Ronald Reagan með 6%.

Miðstöðin verður opnuð fyrir almenningi á morgun, 19. júní. Dagurinn nefnist Juneteenth í Bandaríkjunum og er tileinkaður sögu og réttindabaráttu svartra.

Barack Obama Bandaríkin

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