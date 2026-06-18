Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien Andri Broddason skrifar 18. júní 2026 10:01 Caleb Yirenkyi er gríðarlegt efni frá Gana og hefur verið borinn saman við Michael Essien Robert Cianflone/Getty Images Caleb Yirenkyi skoraði sigurmark Gana í gær gegn Panama. Hann er leikmaður Nordsjælland í dönsku úrvalsdeildinni og hefur verið borinn saman við samlanda sinn Michael Essien. Yirenkyi skoraði mikilvægt mark fyrir Gana í gær gegn Panama í uppbótartíma leiksins. Hann er aðeins tvítugur að aldri en hefur staðið sig vel bæði með landsliði og félagsliði. Þegar Yirenkyi var aðeins ellefu ára gekk hann í ganverska akademíu þar sem hann ólst upp. Danska úrvalsdeildarliðið Nordsjælland er með tengingu við akademíuna og þegar Yirenkyi varð átján ára fór hann í prufu fyrir liðið. Það gekk nógu vel að hann var fenginn í unglingalið Nordsjælland. Frammistaða Yirenkyi var það góð að hann fékk að koma inn sem varamaður í aðalliðinu árið 2024 og ári seinna var hann orðinn leikmaður aðalliðsins og skrifaði undir samning til loka árs 2029. https://www.visir.is/g/20262898877d/mork-i-uppbotartima-og-frammi-stada-lida-kom-a-o-vart Yirenkyi spilar sem varnarsinnaður miðjumaður en leikstíll hans hefur verið borinn saman við Michael Essien sem var lengi vel leikmaður Chelsea. Það er ekki langt að sækja þann samanburð en þeir eru samlandar auk þess sem Essien er aðstoðarþjálfari Nordsjælland. Á sama tíma og Yirenkyi varð hluti af aðalliði Nordsjælland var hann kallaður inn í landslið Gana. Þar hefur hann staðið sig vel og er orðinn einn af lykilmönnum liðsins. Hann er aðeins tvítugur að aldri og á því framtíðina fyrir sér og er líklegt að lið muni sækjast eftir því að fá hann að heimsmeistaramóti loknu. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Fótbolti Mörk í uppbótartíma og frammistaða liða kom á óvart Fótbolti Feginn að hafa ekki fengið áframhaldandi samning Sport Þurfa að breyta reglum til að stytta högg kylfinga Golf Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Völlurinn of erfiður á síðustu tveim risamótum Golf Frábær byrjun Englendinga Fótbolti Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Fótbolti Kristófer og Guðrún eignuðust son Körfubolti Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien Eiður lagði símanúmer Messi undir í veðmáli við Albert Stuðningsmenn baula á vatnspásurnar Liverpool sækir spænskan landsliðsmann Mörk í uppbótartíma og frammistaða liða kom á óvart Alsíringum tekið opnum örmum í Kansas Þjálfaraskipti hjá Sveindísi Frábær byrjun Englendinga Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur á Ísafirði Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina Sjá meira