Fótbolti

Maður dagsins á HM: Borinn saman við Essien

Andri Broddason skrifar
Caleb Yirenkyi er gríðarlegt efni frá Gana og hefur verið borinn saman við Michael Essien
Caleb Yirenkyi er gríðarlegt efni frá Gana og hefur verið borinn saman við Michael Essien Robert Cianflone/Getty Images

Caleb Yirenkyi skoraði sigurmark Gana í gær gegn Panama. Hann er leikmaður Nordsjælland í dönsku úrvalsdeildinni og hefur verið borinn saman við samlanda sinn Michael Essien.

Yirenkyi skoraði mikilvægt mark fyrir Gana í gær gegn Panama í uppbótartíma leiksins. Hann er aðeins tvítugur að aldri en hefur staðið sig vel bæði með landsliði og félagsliði.

Þegar Yirenkyi var aðeins ellefu ára gekk hann í ganverska akademíu þar sem hann ólst upp. Danska úrvalsdeildarliðið Nordsjælland er með tengingu við akademíuna og þegar Yirenkyi varð átján ára fór hann í prufu fyrir liðið.

Það gekk nógu vel að hann var fenginn í unglingalið Nordsjælland. Frammistaða Yirenkyi var það góð að hann fékk að koma inn sem varamaður í aðalliðinu árið 2024 og ári seinna var hann orðinn leikmaður aðalliðsins og skrifaði undir samning til loka árs 2029.

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Yirenkyi spilar sem varnarsinnaður miðjumaður en leikstíll hans hefur verið borinn saman við Michael Essien sem var lengi vel leikmaður Chelsea. Það er ekki langt að sækja þann samanburð en þeir eru samlandar auk þess sem Essien er aðstoðarþjálfari Nordsjælland.

Á sama tíma og Yirenkyi varð hluti af aðalliði Nordsjælland var hann kallaður inn í landslið Gana. Þar hefur hann staðið sig vel og er orðinn einn af lykilmönnum liðsins. Hann er aðeins tvítugur að aldri og á því framtíðina fyrir sér og er líklegt að lið muni sækjast eftir því að fá hann að heimsmeistaramóti loknu.

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