Alsíringum tekið opnum örmum í Kansas Andri Broddason skrifar 17. júní 2026 22:46 Alsíringar hafa fengið höfðinglegar móttökur í Kansas. Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images Bærinn Lawrance í Bandaríkjunum er ekki mjög þekktur bær en hann hefur tekið liði og stuðningsmönnum Alsír opnum örmum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Bæjarbúar taka þátt í alsírskum siðum og hefur myndast mikil sameining innan samfélagsins. Bærinn er staðsettur í Kansas en tveir af þrem leikjum Alsír í riðlakeppninni eru spilaðir í Kansas City Stadium. Bæjarbúar byrjuðu í febrúar að undirbúa sig fyrir komu Alsíringa. Um hundrað þúsund íbúar búa í bænum og var fyrsta skrefið að halda fundi fyrir íbúa bæjarins og kenna þeim reglurnar í fótbolta. Eftir að það var klárt var farið yfir siði og menningu Alsíringa svo dvöl þeirra í bænum væri betri. Tekið var vel á móti leikmönnum Alsír þegar þeir lentu og byrjuðu veitingastaðir að elda rétti að alsírskum siðum. Alsírskir fánar og fólk í alsírskum treyjum sjást um allan bæinn og er Lawrance eins og alsírsk nýlenda. Íbúar bæjarins fagna því vel og innilega að fá alsírska liðið og stuðningsmenn þess í bæinn. Þetta er gott dæmi um hvað heimsmeistaramótið í fótbolta getur sameinað samfélög sem hefðu annars aldrei hist. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met Fótbolti Kristófer og Guðrún eignuðust son Körfubolti Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Fótbolti Ólafur Ólafs fékk fálkaorðuna Körfubolti Fleiri fréttir Alsíringum tekið opnum örmum í Kansas Þjálfaraskipti hjá Sveindísi Frábær byrjun Englendinga Komust í undanúrslit eftir framlengdan leik Sýndi miklar tilfinningar eftir fyrsta markið Þjóðhátíðarsigur á Ísafirði Portúgal - Austur-Kongó | Ronaldo byrjar og slær met ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Zlatan nóg boðið: „Fáfróðir munu kalla þetta hroka“ Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Sjá meira