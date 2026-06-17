Fótbolti

Alsíringum tekið opnum örmum í Kansas

Andri Broddason skrifar
Alsíringar hafa fengið höfðinglegar móttökur í Kansas.
Alsíringar hafa fengið höfðinglegar móttökur í Kansas. Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images

Bærinn Lawrance í Bandaríkjunum er ekki mjög þekktur bær en hann hefur tekið liði og stuðningsmönnum Alsír opnum örmum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Bæjarbúar taka þátt í alsírskum siðum og hefur myndast mikil sameining innan samfélagsins.

Bærinn er staðsettur í Kansas en tveir af þrem leikjum Alsír í riðlakeppninni eru spilaðir í Kansas City Stadium. Bæjarbúar byrjuðu í febrúar að undirbúa sig fyrir komu Alsíringa.

Um hundrað þúsund íbúar búa í bænum og var fyrsta skrefið að halda fundi fyrir íbúa bæjarins og kenna þeim reglurnar í fótbolta. Eftir að það var klárt var farið yfir siði og menningu Alsíringa svo dvöl þeirra í bænum væri betri.

Tekið var vel á móti leikmönnum Alsír þegar þeir lentu og byrjuðu veitingastaðir að elda rétti að alsírskum siðum. Alsírskir fánar og fólk í alsírskum treyjum sjást um allan bæinn og er Lawrance eins og alsírsk nýlenda.

Íbúar bæjarins fagna því vel og innilega að fá alsírska liðið og stuðningsmenn þess í bæinn. Þetta er gott dæmi um hvað heimsmeistaramótið í fótbolta getur sameinað samfélög sem hefðu annars aldrei hist.

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