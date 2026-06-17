Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Sindri Sverrisson skrifar 17. júní 2026 12:30 Víkingur og Valur vita nú hvaða Evrópuleikir bíða liðanna í júlí. vísir/Diego Dregið var í 2. umferð Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag. Alls gætu fjögur íslensk lið spilað í þeirri umferð; Víkingur, Vestri, Valur og Stjarnan, en Víkingur og Vestri fá fyrst tækifæri til að komast áfram í Meistaradeildinni og Evrópudeildinni. Íslandsmeistarar Víkings mæta ungversku meisturunum í Györ í 1. umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu í júlí. Með sigri í því einvígi mæta Víkingar ísraelsku meisturunum í Hapoel Be'er Sheva í 2. umferð. Ef Víkingar hins vegar tapa gegn Györ þá fara þeir í 2. umferð Sambandsdeildar Evrópu og mæta tapliðinu úr einvígi Færeyjameistaranna í KÍ Klaksvík við Lúxemborgarmeistara Atert Bissen. Víkingar myndu spila seinni leikinn á heimavelli í þessu einvígi, 30. júlí, eftir útileik 23. júlí. Vestramenn til N-Írlands eða Lettlands? Bikarmeistarar Vestra byrja á að spila í 1. umferð Evrópudeildarinnar og mæta þar afar sterku liði Qarabag frá Aserbaísjan. Sigurliðið fer í 2. umferð Evrópudeildarinnar og mætir CSKA Sofia frá Búlgaríu eða Derry City frá Írlandi. Tapi Vestri gegn Qarabag er núna ljóst að liðið mun mæta annað hvort Glentoran frá Norður-Írlandi eða RFS frá Lettlandi í 2. umferð Sambandsdeildarinnar. Valsmenn mæta Blikabönum Valur kemur beint inn í 2. umferð Sambandsdeildarinnar, eftir að hafa náð 2. sæti í Bestu deildinni í fyrra, og dróst í dag gegn Zrinjski Mostar frá Bosníu. Bosníska liðið vann Breiðablik í undankeppni Evrópudeildarinnar í fyrra, samanlagt 3-2. Stjörnumenn til Finnlands eða Lúxemborgar? Stjarnan þarf svo að slá út Víking Götu frá Færeyjum til að komast í 2. umferðina. Takist það er núna ljóst að Stjörnumenn munu mæta Differdance frá Lúxemborg eða Ilves frá Finnlandi. Leikirnir í 2. umferð Sambandsdeildarinnar fara eins og fyrr segir fram 23. og 30. júlí. Sambandsdeild Evrópu Valur Víkingur Reykjavík Vestri Stjarnan Mest lesið Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Fótbolti Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Íslenski boltinn Voru risinn fyrir áratug síðan en munu nú ekki senda lið til leiks Körfubolti Freyr ekki lengi án starfs? Fótbolti Fleiri fréttir Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Stjarnan mætir Víkingi í undankeppni Sambandsdeildar Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking Sjá meira