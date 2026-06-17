Fótbolti

Evrópudagskrá ís­lensku liðanna klár

Sindri Sverrisson skrifar
Víkingur og Valur vita nú hvaða Evrópuleikir bíða liðanna í júlí.
Víkingur og Valur vita nú hvaða Evrópuleikir bíða liðanna í júlí. vísir/Diego

Dregið var í 2. umferð Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag. Alls gætu fjögur íslensk lið spilað í þeirri umferð; Víkingur, Vestri, Valur og Stjarnan, en Víkingur og Vestri fá fyrst tækifæri til að komast áfram í Meistaradeildinni og Evrópudeildinni.

Íslandsmeistarar Víkings mæta ungversku meisturunum í Györ í 1. umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu í júlí. Með sigri í því einvígi mæta Víkingar ísraelsku meisturunum í Hapoel Be'er Sheva í 2. umferð.

Ef Víkingar hins vegar tapa gegn Györ þá fara þeir í 2. umferð Sambandsdeildar Evrópu og mæta tapliðinu úr einvígi Færeyjameistaranna í KÍ Klaksvík við Lúxemborgarmeistara Atert Bissen. Víkingar myndu spila seinni leikinn á heimavelli í þessu einvígi, 30. júlí, eftir útileik 23. júlí.

Vestramenn til N-Írlands eða Lettlands?

Bikarmeistarar Vestra byrja á að spila í 1. umferð Evrópudeildarinnar og mæta þar afar sterku liði Qarabag frá Aserbaísjan. Sigurliðið fer í 2. umferð Evrópudeildarinnar og mætir CSKA Sofia frá Búlgaríu eða Derry City frá Írlandi.

Tapi Vestri gegn Qarabag er núna ljóst að liðið mun mæta annað hvort Glentoran frá Norður-Írlandi eða RFS frá Lettlandi í 2. umferð Sambandsdeildarinnar.

Valsmenn mæta Blikabönum

Valur kemur beint inn í 2. umferð Sambandsdeildarinnar, eftir að hafa náð 2. sæti í Bestu deildinni í fyrra, og dróst í dag gegn Zrinjski Mostar frá Bosníu.

Bosníska liðið vann Breiðablik í undankeppni Evrópudeildarinnar í fyrra, samanlagt 3-2.

Stjörnumenn til Finnlands eða Lúxemborgar?

Stjarnan þarf svo að slá út Víking Götu frá Færeyjum til að komast í 2. umferðina. Takist það er núna ljóst að Stjörnumenn munu mæta Differdance frá Lúxemborg eða Ilves frá Finnlandi.

Leikirnir í 2. umferð Sambandsdeildarinnar fara eins og fyrr segir fram 23. og 30. júlí.

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