Fótbolti

Ísraelskt lið bíður Víkinga

Sindri Sverrisson skrifar
Íslandsmeistararnir þurfa að slá út Ungverjalandsmeistara Györ til að komast í 2. umferð.
Íslandsmeistararnir þurfa að slá út Ungverjalandsmeistara Györ til að komast í 2. umferð. vísir/Anton

Ísraelsmeistarar Hapoel Be'er Sheva bíða Íslandsmeistara Víkings í 2. umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta, komist Víkingar þangað.

Í gær var dregið í fyrstu umferð og fengu Víkingar þar hálfgerðan martraðardrátt en þeir mæta Ungverjalandsmeisturum Györ í stað til dæmis landsmeistara Lúxemborgar eða Hvíta-Rússlands.

Heimaleikurinn við Györ verður 7. eða 8. júlí og útileikurinn í Ungverjalandi viku síðar.

Komist Víkingar áfram í 2. umferð þá munu þeir að óbreyttu einnig ferðast til Ungverjalands, vegna stríðsátaka Ísraelsmanna, en þar lék Hapoel Be'er Sheva heimaleiki sína í Evrópuleikjum síðasta sumar. Víkingar myndu byrja á að spila á heimavelli, 21. eða 22. júlí, og útileikurinn yrði viku síðar.

Ef Víkingar tapa fyrir Györ færast þeir í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar. Tapi þeir gegn Hapoel Be'er Sheva færast þeir í 3. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar.

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