Ísraelskt lið bíður Víkinga Sindri Sverrisson skrifar 17. júní 2026 10:24 Íslandsmeistararnir þurfa að slá út Ungverjalandsmeistara Györ til að komast í 2. umferð. vísir/Anton Ísraelsmeistarar Hapoel Be'er Sheva bíða Íslandsmeistara Víkings í 2. umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta, komist Víkingar þangað. Í gær var dregið í fyrstu umferð og fengu Víkingar þar hálfgerðan martraðardrátt en þeir mæta Ungverjalandsmeisturum Györ í stað til dæmis landsmeistara Lúxemborgar eða Hvíta-Rússlands. Heimaleikurinn við Györ verður 7. eða 8. júlí og útileikurinn í Ungverjalandi viku síðar. Komist Víkingar áfram í 2. umferð þá munu þeir að óbreyttu einnig ferðast til Ungverjalands, vegna stríðsátaka Ísraelsmanna, en þar lék Hapoel Be'er Sheva heimaleiki sína í Evrópuleikjum síðasta sumar. Víkingar myndu byrja á að spila á heimavelli, 21. eða 22. júlí, og útileikurinn yrði viku síðar. Ef Víkingar tapa fyrir Györ færast þeir í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar. Tapi þeir gegn Hapoel Be'er Sheva færast þeir í 3. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Fótbolti Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Íslenski boltinn Voru risinn fyrir áratug síðan en munu nú ekki senda lið til leiks Körfubolti „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Fótbolti Fleiri fréttir Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Stjarnan mætir Víkingi í undankeppni Sambandsdeildar Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Sjá meira