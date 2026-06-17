Erlent

Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Rannsókn máls Gilgo-raðmorðingjans spannar mörg ár en Heuermann var ekki grunaður fyrr en árið 2022.
Rannsókn máls Gilgo-raðmorðingjans spannar mörg ár en Heuermann var ekki grunaður fyrr en árið 2022. Vísir/AP

Rex Heuermann, sem hefur hlotið viðurnefnið Gilgo Beach-morðinginn, verður leiddur fyrir dómara í dag. Búist er við því að hljóti þrjá samfellda lífstíðardóma. Ása Ellerup, fyrrverandi eiginkona Heuermann, verður ekki viðstödd dómsuppkvaðninguna, segir lögmaður hennar. 

Rex Heuermann hefur þegar játað að hafa myrt sjö konur sem hurfu á milli 1993 og 2010. Auk þess viðurkenndi hann að hafa myrt aðra konu sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir. Rannsókn lögreglu á Gilgo-raðmorðingjanum í New York spannar mörg ár en Heuermann var ekki grunaður fyrr en árið 2022.

Konurnar hétu Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes, Sandra Costilla, Jessica Taylor og Valerie Mack. Heurmann játaði einnig að hafa myrt Karen Vergata en hefur ekki verið ákærður fyrir dauða hennar. Gilgo-strönd er í Suffolk-sýslu í New York-ríki í Bandaríkjunum.

Saksóknaraembættið í Suffolk-sýslu sagði fyrr á árinu að búist væri við að hann yrði dæmdur í þrjá samfellda lífstíðardóma án möguleika á reynslulausn fyrir dauða Barthelemy, Waterman og Costello. Einnig er búist við samfelldum hundrað ára dómi fyrir morðin á Brainard-Barnes, Taylor, Costilla og Mack.

Í frétt AP segir að Ása Guðbjörg Ellerup, fyrrverandi eiginkona Heuermann, og uppkomin börn þeirra hyggist ekki vera viðstödd uppkvaðningu dómsins „af virðingu við fjölskyldur fórnarlambanna,“ að sögn lögmanns hennar. 

Ása sótti um skilnað í júlí árið 2023. Lögmaður hennar sagði að lífi Ásu og barna hennar hefði verið snúið algerlega á hvolf. Heuermann var handtekinn í New York borg en skömmu eftir það komu lögregluþjónar á heimili þeirra hjóna og sögðu Ásu og börnum þeirra frá handtökunni og ákærunni. Lögmaðurinn segir fregnirnar hafa komið þeim alfarið í opna skjöldu.

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