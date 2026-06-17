Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Áróra L Davíðsdóttir skrifar 17. júní 2026 10:50 Rannsókn máls Gilgo-raðmorðingjans spannar mörg ár en Heuermann var ekki grunaður fyrr en árið 2022. Vísir/AP Rex Heuermann, sem hefur hlotið viðurnefnið Gilgo Beach-morðinginn, verður leiddur fyrir dómara í dag. Búist er við því að hljóti þrjá samfellda lífstíðardóma. Ása Ellerup, fyrrverandi eiginkona Heuermann, verður ekki viðstödd dómsuppkvaðninguna, segir lögmaður hennar. Rex Heuermann hefur þegar játað að hafa myrt sjö konur sem hurfu á milli 1993 og 2010. Auk þess viðurkenndi hann að hafa myrt aðra konu sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir. Rannsókn lögreglu á Gilgo-raðmorðingjanum í New York spannar mörg ár en Heuermann var ekki grunaður fyrr en árið 2022. Konurnar hétu Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes, Sandra Costilla, Jessica Taylor og Valerie Mack. Heurmann játaði einnig að hafa myrt Karen Vergata en hefur ekki verið ákærður fyrir dauða hennar. Gilgo-strönd er í Suffolk-sýslu í New York-ríki í Bandaríkjunum. Saksóknaraembættið í Suffolk-sýslu sagði fyrr á árinu að búist væri við að hann yrði dæmdur í þrjá samfellda lífstíðardóma án möguleika á reynslulausn fyrir dauða Barthelemy, Waterman og Costello. Einnig er búist við samfelldum hundrað ára dómi fyrir morðin á Brainard-Barnes, Taylor, Costilla og Mack. Í frétt AP segir að Ása Guðbjörg Ellerup, fyrrverandi eiginkona Heuermann, og uppkomin börn þeirra hyggist ekki vera viðstödd uppkvaðningu dómsins „af virðingu við fjölskyldur fórnarlambanna,“ að sögn lögmanns hennar. Ása sótti um skilnað í júlí árið 2023. Lögmaður hennar sagði að lífi Ásu og barna hennar hefði verið snúið algerlega á hvolf. Heuermann var handtekinn í New York borg en skömmu eftir það komu lögregluþjónar á heimili þeirra hjóna og sögðu Ásu og börnum þeirra frá handtökunni og ákærunni. Lögmaðurinn segir fregnirnar hafa komið þeim alfarið í opna skjöldu. Gilgo Beach-raðmorðinginn Íslendingar erlendis Erlend sakamál Mest lesið Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Erlent Skopmyndateiknari skotinn til bana Erlent Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Innlent Kennarar óttast framkvæmd símafrís Innlent Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Innlent Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Innlent Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Innlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Innlent Fleiri fréttir Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Friðarviðræður sagðar í uppnámi Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Sjá meira