Erlent

Skopmyndateiknari skotinn til bana

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Múndering Skrepetskíj á mótmælagjörningi sínum í Berlín fyrir helgi. Á bekknum sést ein skopmynda hans.
Múndering Skrepetskíj á mótmælagjörningi sínum í Berlín fyrir helgi. Á bekknum sést ein skopmynda hans. AP

Rússneskur listamaður mótmælti fyrir utan rússneska sendiráðið í Berlín á föstudaginn og fannst í dag skotinn til bana á bílastæði í nágrenni heimilis síns í Póllandi.

Robert Kuzovkov hét maðurinn en gekk undir listamannanafninu Semjon Skrepetskíj. Hann var 44 ára gamall þegar hann lést og lætur eftir sig eiginkonu og fimm börn.

Samkvæmt pólskum yfirvöldum fannst Skrepetskíj látinn skammt frá heimili sínu í bænum Biała Podlaska í austurhluta Póllands. Hann hafði verið skotinn ítrekað af stuttu færi, meðal annars í höfuðið. Hann lést nær samstundis.

Tveir hvítrússneskir ríkisborgarar voru skömmu síðar handteknir í nágrenni hvítrússneskrar ræðismannaskrifstofu í bænum. Aðild þeirra að morðinu á Skrepetskíj er til rannsóknar.

Skrepetskíj var helst frægur fyrir skopmyndir sem hann teiknaði af valdamönnum í Rússlandi og nágrannaríkjum. Þegar hann mótmælti í Berlín fyrir helgi hélt hann á mynd sem hann hafði gert af Jósef Stalín með pípu í einni hendi og dvergvaxna útgáfu af Vladímír Pútín Rússlandsforseta í hinni.

Hann hefur einnig gert álíka grín að Alexander Lúkasjenkó forseta Hvítarússlands, Ramzan Kadyrov leiðtoga Téténíu en rússneskur andspyrnuleiðtogar á borð við Alexej Navalní hafa einnig orðið fyrir barðinu á honum í gegnum árin.

Rússland Pólland

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