Skopmyndateiknari skotinn til bana Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 16. júní 2026 23:11 Múndering Skrepetskíj á mótmælagjörningi sínum í Berlín fyrir helgi. Á bekknum sést ein skopmynda hans. AP Rússneskur listamaður mótmælti fyrir utan rússneska sendiráðið í Berlín á föstudaginn og fannst í dag skotinn til bana á bílastæði í nágrenni heimilis síns í Póllandi. Robert Kuzovkov hét maðurinn en gekk undir listamannanafninu Semjon Skrepetskíj. Hann var 44 ára gamall þegar hann lést og lætur eftir sig eiginkonu og fimm börn. Samkvæmt pólskum yfirvöldum fannst Skrepetskíj látinn skammt frá heimili sínu í bænum Biała Podlaska í austurhluta Póllands. Hann hafði verið skotinn ítrekað af stuttu færi, meðal annars í höfuðið. Hann lést nær samstundis. Tveir hvítrússneskir ríkisborgarar voru skömmu síðar handteknir í nágrenni hvítrússneskrar ræðismannaskrifstofu í bænum. Aðild þeirra að morðinu á Skrepetskíj er til rannsóknar. Skrepetskíj var helst frægur fyrir skopmyndir sem hann teiknaði af valdamönnum í Rússlandi og nágrannaríkjum. Þegar hann mótmælti í Berlín fyrir helgi hélt hann á mynd sem hann hafði gert af Jósef Stalín með pípu í einni hendi og dvergvaxna útgáfu af Vladímír Pútín Rússlandsforseta í hinni. Hann hefur einnig gert álíka grín að Alexander Lúkasjenkó forseta Hvítarússlands, Ramzan Kadyrov leiðtoga Téténíu en rússneskur andspyrnuleiðtogar á borð við Alexej Navalní hafa einnig orðið fyrir barðinu á honum í gegnum árin. Rússland Pólland Mest lesið Öll áhöfnin talin af Erlent Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Innlent „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Innlent Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Erlent Nei-kvæðir ungliðar sameinast gegn ESB Innlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Fleiri fréttir Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Friðarviðræður sagðar í uppnámi Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Samþykkt friðarsamkomulag liggi fyrir Sjá meira