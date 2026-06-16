Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Leik lokið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig

Hjörvar Ólafsson skrifar
Viktor Jónsson skoraði sigurmark Skagamanna í leiknum. 
Viktor Jónsson skoraði sigurmark Skagamanna í leiknum.  Vísir/Anton Brink

Skagamenn fóru með sigur af hólmi með einu marki gegn engu þegar liðið fékk Val í heimsókn á Elkem-völlinn á Akranesi í tíundu umferð Bestu-deildar karla í fótbolta í kvöld.

Það var Viktor Jónsson sem skoraði sigurmark Skagaliðsins eftir stoðsendingu undir lok fyrri hálfleiks. Viktor sýndi harðfylgi í návígi sínu við Frederik Scram sem hikaði í úthlaupi sínu og framherjinn renndi svo boltanum í autt markið. 

Skaginn komst upp að hlið Vals með þessum sigri en liðin hafa hvort um sig 15 stig í fimmta og sjötta sæti deildarinnar. 

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið