Erlent

Sam­komu­lag um sam­komu­lag undir­ritað og klárt

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Fundur G7-ríkjanna fer fram í Frakklandi í vikunni.
Fundur G7-ríkjanna fer fram í Frakklandi í vikunni. AP

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sagt að bráðabirgðasamkomulag um að binda enda á stríðið við Íran hafi þegar verið undirritað og gaf í skyn að upplýsingar um samkomulagið yrðu birtar „mjög fljótlega“.

„Það er mér mikil ánægja að segja að það er undirritað, samkomulagið er allt undirritað,“ sagði hann á fundi með Emmanuel Macron Frakklandsforseta á á fundi G7-ríkjanna í kvöld.

Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hafa ýmis ákvæði þessa samkomulags borist til eyrna blaðamanna á fundi G7-ríkja sem hófst í dag. Samkomulagið er raunar frekar eins konar bráðabirgðasamkomulag sem setur báðum þjóðum 60 daga frest til að koma sér saman um eiginlegan friðarsáttmála.

Meðal þess sem breska ríkisútvarpið hefur eftir heimildarmönnum í bandaríska embættismannakerfinu verður samkomulaginu samkvæmt opnað fyrir umferð um Hormússund á föstudaginn, um leið og formlega undirritunarathöfn fer fram.

Sömuleiðis segja þeir að þegar hafi farið fram rafræn undirritun. Donald Trump forseti, J.D Vance varaforseti og Mohammad Bagher Ghalibaf forseti íranska þingsins hafi þegar skrifað undir yfir netið. Frekari upplýsingar um ákvæði þessa samnings líti dagsins ljós á miðvikudaginn.

Á fundi sínum með Macron Frakklandsforseta gaf Donald Trump í skyn að hann vildi helst að samningurinn yrði gerður opinber í heild sinni sem fyrst.

„Þetta er öflugt skjal og ég vil að það verði birt. Þannig að, vonandi mjög fljótlega,“ sagði hann.

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