Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. júní 2026 22:21 Fundur G7-ríkjanna fer fram í Frakklandi í vikunni. AP Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sagt að bráðabirgðasamkomulag um að binda enda á stríðið við Íran hafi þegar verið undirritað og gaf í skyn að upplýsingar um samkomulagið yrðu birtar „mjög fljótlega“. „Það er mér mikil ánægja að segja að það er undirritað, samkomulagið er allt undirritað,“ sagði hann á fundi með Emmanuel Macron Frakklandsforseta á á fundi G7-ríkjanna í kvöld. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins hafa ýmis ákvæði þessa samkomulags borist til eyrna blaðamanna á fundi G7-ríkja sem hófst í dag. Samkomulagið er raunar frekar eins konar bráðabirgðasamkomulag sem setur báðum þjóðum 60 daga frest til að koma sér saman um eiginlegan friðarsáttmála. Meðal þess sem breska ríkisútvarpið hefur eftir heimildarmönnum í bandaríska embættismannakerfinu verður samkomulaginu samkvæmt opnað fyrir umferð um Hormússund á föstudaginn, um leið og formlega undirritunarathöfn fer fram. Sömuleiðis segja þeir að þegar hafi farið fram rafræn undirritun. Donald Trump forseti, J.D Vance varaforseti og Mohammad Bagher Ghalibaf forseti íranska þingsins hafi þegar skrifað undir yfir netið. Frekari upplýsingar um ákvæði þessa samnings líti dagsins ljós á miðvikudaginn. Á fundi sínum með Macron Frakklandsforseta gaf Donald Trump í skyn að hann vildi helst að samningurinn yrði gerður opinber í heild sinni sem fyrst. „Þetta er öflugt skjal og ég vil að það verði birt. Þannig að, vonandi mjög fljótlega,“ sagði hann. Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael Líbanon Pakistan Mest lesið Þetta fær Hildur í laun Innlent Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Innlent Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Innlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Innlent Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Fleiri fréttir Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Friðarviðræður sagðar í uppnámi Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Samþykkt friðarsamkomulag liggi fyrir Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Facebook lá niðri Kaninn pakkar saman í Evrópu Stríðið í Úkraínu orðið lengra en fyrri heimsstyrjöldin Hæstiréttur bannar Alabama að taka menn af lífi með köfnunarefni Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Sjá meira