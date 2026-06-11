Fótbolti

Elstir og yngstir á HM

Valur Páll Eiríksson skrifar
Craig Gordon er elstur á HM og Cristiano Ronaldo næst elstur. Spenna er fyrir því að sjá 17 ára gamlan Gilberto Mora og 18 ára gamlan Lennart Karl.
Craig Gordon er elstur á HM og Cristiano Ronaldo næst elstur. Spenna er fyrir því að sjá 17 ára gamlan Gilberto Mora og 18 ára gamlan Lennart Karl. Samsett/Getty

Aldursbilið á heimsmeistaramóti karla í fótbolta sem hefst í kvöld spannar 26 ár. Sá elsti er 43 ára og sá yngsti 17 ára. Yngsti leikmaður mótsins gæti spilað í kvöld.

Heimsmeistaramótið í fótbolta hefst í kvöld er Mexíkó tekur á móti Suður-Afríku á Azteca-vellinum í Mexíkóborg. Um er að ræða endurtekningu á opnunarleik mótsins í Suður-Afríku árið 2010 en þá skildu liðin jöfn 1-1 í Jóhannesarborg.

Siphiwe Tshabalala skoraði glæsilegt mark til að koma Suður-Afríku yfir en mark Rafael Márquez seint í leiknum gerði að verkum að liðin skildu jöfn.

Mexíkóar verða á heimavelli í kvöld og líklegt þykir að yngsti leikmaður komandi móts komi við sögu. Miðjumaðurinn Gilberto Mora, sem hefur þegar leikið yfir 50 leiki fyrir Tijuana í heimalandinu, þykir mikið efni og mun leika hlutverk hjá mexíkóska liðinu í sumar.

Hann er sá eini á mótinu sem hefur ekki náð 18 ára aldri.

  1. Gilberto Mora, Mexíkó, 17 ára
  2. Hugo Sochurek, Tékkland, 18 ára
  3. Lennart Karl, Þýskaland, 18 ára
  4. Ibrahim Mbaye, Senegal, 18 ára
  5. Hamza Abdelkarim, Egyptaland, 18 ára
  6. Bara Sapoko Ndiaye, Senegal, 18 ára
  7. Mladen Jurkas, Bosnía, 18 ára
  8. Ayyoub Bouaddi, Marokkó, 18 ára
  9. Kerim Alajbegovic, Bosnía, 18 ára
  10. Rayan Elloumi, Túnis, 18 ára

Þegar farið er á hinn enda kúrvunnar er Craig Gordon, markvörður Hearts og Skotlands, sá elsti á komandi móti, 43 ára gamall. Það liggur ekki ljóst fyrir hver verður aðalmarkvörður Skota á komandi móti en auk Gordons eru Angus Gunn og Liam Kelly markverðir í hópi Steve Clarke fyrir komandi mót.

Skotar hefja leik gegn Haíti þann 14 júní. Gordon verður næst elstur til að spila í sögu HM ef hann tekur þátt, á eftir Essam El Hadary sem lék 45 ára gamall með Egyptum á HM 2018. Á sama móti lék markvörðurinn Faryd Mondragon fyrir Kólumbíu, 43 ára.

Cristiano Ronaldo er næst elstur á mótinu, 41 árs, og þá eru fimm til viðbótar sem eru fertugir á mótinu, þar á meðal Luka Modric og Edin Dzeko.

  1. Craig Gordon, Skotland, 43 ára
  2. Cristiano Ronaldo, Portúgal, 41 árs
  3. Guillermo Ochoa, Mexíkó, 40 ára
  4. Luka Modric, Króatía, 40 ára
  5. Edin Dzeko, Bosnía, 40 ára
  6. Manuel Neuer, Þýskaland, 40 ára
  7. Vozinha, Grænhöfðaeyjar, 40 ára
  8. Fernando Muslera, Úrúgvæ, 39 ára
  9. Yuto Nagatomo, Japan, 39 ára
  10. Hernán Galindez, Ekvador, 39 ára
HM 2026 í fótbolta

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