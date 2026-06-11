Elstir og yngstir á HM Valur Páll Eiríksson skrifar 11. júní 2026 12:46 Craig Gordon er elstur á HM og Cristiano Ronaldo næst elstur. Spenna er fyrir því að sjá 17 ára gamlan Gilberto Mora og 18 ára gamlan Lennart Karl. Samsett/Getty Aldursbilið á heimsmeistaramóti karla í fótbolta sem hefst í kvöld spannar 26 ár. Sá elsti er 43 ára og sá yngsti 17 ára. Yngsti leikmaður mótsins gæti spilað í kvöld. Heimsmeistaramótið í fótbolta hefst í kvöld er Mexíkó tekur á móti Suður-Afríku á Azteca-vellinum í Mexíkóborg. Um er að ræða endurtekningu á opnunarleik mótsins í Suður-Afríku árið 2010 en þá skildu liðin jöfn 1-1 í Jóhannesarborg. Siphiwe Tshabalala skoraði glæsilegt mark til að koma Suður-Afríku yfir en mark Rafael Márquez seint í leiknum gerði að verkum að liðin skildu jöfn. Mexíkóar verða á heimavelli í kvöld og líklegt þykir að yngsti leikmaður komandi móts komi við sögu. Miðjumaðurinn Gilberto Mora, sem hefur þegar leikið yfir 50 leiki fyrir Tijuana í heimalandinu, þykir mikið efni og mun leika hlutverk hjá mexíkóska liðinu í sumar. Hann er sá eini á mótinu sem hefur ekki náð 18 ára aldri. Gilberto Mora, Mexíkó, 17 ára Hugo Sochurek, Tékkland, 18 ára Lennart Karl, Þýskaland, 18 ára Ibrahim Mbaye, Senegal, 18 ára Hamza Abdelkarim, Egyptaland, 18 ára Bara Sapoko Ndiaye, Senegal, 18 ára Mladen Jurkas, Bosnía, 18 ára Ayyoub Bouaddi, Marokkó, 18 ára Kerim Alajbegovic, Bosnía, 18 ára Rayan Elloumi, Túnis, 18 ára Þegar farið er á hinn enda kúrvunnar er Craig Gordon, markvörður Hearts og Skotlands, sá elsti á komandi móti, 43 ára gamall. Það liggur ekki ljóst fyrir hver verður aðalmarkvörður Skota á komandi móti en auk Gordons eru Angus Gunn og Liam Kelly markverðir í hópi Steve Clarke fyrir komandi mót. Skotar hefja leik gegn Haíti þann 14 júní. Gordon verður næst elstur til að spila í sögu HM ef hann tekur þátt, á eftir Essam El Hadary sem lék 45 ára gamall með Egyptum á HM 2018. Á sama móti lék markvörðurinn Faryd Mondragon fyrir Kólumbíu, 43 ára. Cristiano Ronaldo er næst elstur á mótinu, 41 árs, og þá eru fimm til viðbótar sem eru fertugir á mótinu, þar á meðal Luka Modric og Edin Dzeko. Craig Gordon, Skotland, 43 ára Cristiano Ronaldo, Portúgal, 41 árs Guillermo Ochoa, Mexíkó, 40 ára Luka Modric, Króatía, 40 ára Edin Dzeko, Bosnía, 40 ára Manuel Neuer, Þýskaland, 40 ára Vozinha, Grænhöfðaeyjar, 40 ára Fernando Muslera, Úrúgvæ, 39 ára Yuto Nagatomo, Japan, 39 ára Hernán Galindez, Ekvador, 39 ára HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Táningur sakfelldur fyrir morð á frjálsíþróttamóti Sport Söguleg endurkoma Knicks Körfubolti „Við erum félagar, við Messi“ Fótbolti Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Fótbolti Ronaldo fór illa með færin í kvöld Fótbolti „Slakiði á“ Fótbolti Edwards rekinn frá Úlfunum Fótbolti Fleiri fréttir Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Sjá meira