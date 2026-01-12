Fótbolti

Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Samherjar Craigs Gordon fögnuðu honum vel og innilega eftir sigur Hearts á Dundee.
Samherjar Craigs Gordon fögnuðu honum vel og innilega eftir sigur Hearts á Dundee. getty/Ross Parker

Þrátt fyrir að vera 43 ára lifir enn í gömlum glæðum hjá markverðinum Craig Gordon. Hann reyndist hetja Hearts gegn Dundee í skosku úrvalsdeildinni í gær.

Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts unnu Dundee, 0-1, þökk sé marki Claudios Braga. Hearts er með þriggja stiga forskot á Rangers á toppi deildarinnar en á leik til góða.

Hearts þurfti heldur betur að hafa fyrir sigrinum gegn Dundee því liðið var manni færri allan seinni hálfleikinn. Undir lok þess fyrri fékk markvörðurinn Alexander Schowolow rautt spjald og Gordon var settur inn á til að verja mark gestanna.

Gordon sýndi svo sannarlega hvers hann er megnugur þegar hann varði skalla Emiles Acquah undir blálokin. Hinn 43 ára Gordon skutlaði sér til hliðar, sló boltann í burtu og kom í veg fyrir að heimamenn jöfnuðu.

Vörslu Gordons má sjá á 5:15 í myndbandinu hér fyrir neðan.

„Þetta er sennilega ein besta varslan á ferlinum,“ sagði Gordon eftir leikinn. „Stundum kemurðu sjálfum þér á óvart sem markvörður. Ég hélt klárlega að þetta yrði mark en ég ákvað samt að fara á eftir boltanum og náði einhvern veginn að klóra í boltann.“

Fyrir leikinn í gær hafði Gordon ekkert spilað síðan í leik Skotlands og Danmerkur í undankeppni HM 18. nóvember síðastliðinn. Skotar unnu leikinn, 4-2, og tryggðu sér þar með sæti á HM í fyrsta sinn síðan 1998.

Gordon, sem fæddist á gamlársdag 1982, hóf ferilinn hjá Hearts og gekk aftur í raðir liðsins 2020. Í millitíðinni lék hann með Sunderland og Celtic. Gordon hefur spilað 83 leiki fyrir skoska landsliðið.

Tómas Bent lék allan leikinn fyrir Hearts gegn Dundee. Eyjamaðurinn kom til Hearts frá Val síðasta sumar. Hann hefur spilað átján af 21 leik Hearts í skosku úrvalsdeildinni á tímabilinu og skorað eitt mark.

Hearts hefur komið gríðarlega á óvart í vetur og aðeins tapað tveimur leikjum í skosku deildinni. Liðið hefur unnið bæði Rangers og Celtic í tvígang.

Næsti leikur Hearts er gegn St. Mirren á heimavelli á miðvikudaginn. Gera má ráð fyrir því að Gordon verji mark liðsins í þeim leik.

Skoski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið