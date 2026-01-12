Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 12. janúar 2026 13:30 Samherjar Craigs Gordon fögnuðu honum vel og innilega eftir sigur Hearts á Dundee. getty/Ross Parker Þrátt fyrir að vera 43 ára lifir enn í gömlum glæðum hjá markverðinum Craig Gordon. Hann reyndist hetja Hearts gegn Dundee í skosku úrvalsdeildinni í gær. Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts unnu Dundee, 0-1, þökk sé marki Claudios Braga. Hearts er með þriggja stiga forskot á Rangers á toppi deildarinnar en á leik til góða. Hearts þurfti heldur betur að hafa fyrir sigrinum gegn Dundee því liðið var manni færri allan seinni hálfleikinn. Undir lok þess fyrri fékk markvörðurinn Alexander Schowolow rautt spjald og Gordon var settur inn á til að verja mark gestanna. Gordon sýndi svo sannarlega hvers hann er megnugur þegar hann varði skalla Emiles Acquah undir blálokin. Hinn 43 ára Gordon skutlaði sér til hliðar, sló boltann í burtu og kom í veg fyrir að heimamenn jöfnuðu. Vörslu Gordons má sjá á 5:15 í myndbandinu hér fyrir neðan. „Þetta er sennilega ein besta varslan á ferlinum,“ sagði Gordon eftir leikinn. „Stundum kemurðu sjálfum þér á óvart sem markvörður. Ég hélt klárlega að þetta yrði mark en ég ákvað samt að fara á eftir boltanum og náði einhvern veginn að klóra í boltann.“ Fyrir leikinn í gær hafði Gordon ekkert spilað síðan í leik Skotlands og Danmerkur í undankeppni HM 18. nóvember síðastliðinn. Skotar unnu leikinn, 4-2, og tryggðu sér þar með sæti á HM í fyrsta sinn síðan 1998. Gordon, sem fæddist á gamlársdag 1982, hóf ferilinn hjá Hearts og gekk aftur í raðir liðsins 2020. Í millitíðinni lék hann með Sunderland og Celtic. Gordon hefur spilað 83 leiki fyrir skoska landsliðið. Tómas Bent lék allan leikinn fyrir Hearts gegn Dundee. Eyjamaðurinn kom til Hearts frá Val síðasta sumar. Hann hefur spilað átján af 21 leik Hearts í skosku úrvalsdeildinni á tímabilinu og skorað eitt mark. Hearts hefur komið gríðarlega á óvart í vetur og aðeins tapað tveimur leikjum í skosku deildinni. Liðið hefur unnið bæði Rangers og Celtic í tvígang. Næsti leikur Hearts er gegn St. Mirren á heimavelli á miðvikudaginn. Gera má ráð fyrir því að Gordon verji mark liðsins í þeim leik. Skoski boltinn Mest lesið Þegar Dagur féll á lyfjaprófi: „Var með magasár í hálft ár“ Handbolti „Eftir síðasta mót sögðu þeir bara strax að þeir vildu fá Ísland“ Handbolti Solskjær ekki lengur líklegastur Enski boltinn Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Enski boltinn Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Enski boltinn Guðjón Valur fær Garðar til Gummersbach Handbolti Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Íslenski boltinn „Mjög hentugt að fá viku til að koma honum inn í hlutina“ Körfubolti Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Enski boltinn Magnaður McTominay til bjargar eftir að Conte brjálaðist Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu magnaða vörslu hins 43 ára Gordon: „Ein mín besta á ferlinum“ Fæstir leikir hjá Man Utd síðan í fyrri heimsstyrjöld Enn einn Bliki kveður Kópavoginn: Áslaug Munda semur við Parma Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Mætir Liverpool en fær gæsahúð þegar hann heyrir „You'll Never Walk Alone“ Carrick nú talinn líklegastur til að taka við Man Utd „Myndum að sjálfsögðu taka honum opnum örmum“ Mikel Arteta hrósaði Arne Slot Bruno Fernandes hakkaður í gærkvöldi Dagskráin í dag: Liverpool í bikarnum og síðasta lausa sætið í NFL Solskjær ekki lengur líklegastur Hákon lagði upp en Endrick sá til þess að Lille félli úr bikarnum Magnaður McTominay til bjargar eftir að Conte brjálaðist Raphinha tryggði Barca titil í fjörugum El Clásico Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Bayern bauð upp á átta marka sýningu eftir jólafríið Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Loksins unnu Hamrarnir eftir framlengdan leik Nkunku braut hjörtu Alberts og félaga Tómas áfram á toppnum Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn? Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram Miðvarðaæði Liverpool Gekk í skrokk á liðsfélaga í miðjum leik Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Salah sendi Egypta áfram í undanúrslit Hildur lenti í ótrúlegri hakkavél Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Sjá meira