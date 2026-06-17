Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Atli Ísleifsson skrifar 17. júní 2026 20:03 Sigurvegarar HM karla í fótbolta sem fram fór í Katar í desember 2022. Getty Heimsmeistaramótið í fótbolta er stærsta og vinsælasta fótboltamót heims, haldið á fjögurra ára fresti þar sem bestu landslið heims keppast um heimsmeistararatitilinn. Milljónir manna frá öllum heimshornum fylgjast þar spenntir með mótinu þar sem langflestir bestu leikmenn heims fá tækifæri til að sýna hæfileika sína og skapa eftirminnileg augnablik. En hvað veistu um HM í fótbolta? Hvað veistu um…? er liður á Vísi á miðvikudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína um ákveðið mál og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn. Áður hefur meðal annars verið spurt um: Árið 2010, Snæfellsnes, Björgvin Halldórsson, flugvelli, Stellu í orlofi, Tenerife, Eurovision, pasta, Akureyri, Vetrarólympíuleika IKEA, Óskarsverðlaunin, og styttur í Reykjavík. Taktu HM-kvissið að neðan! Hvað veistu um...? 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