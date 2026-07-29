Lífið

Madison Beer trú­lofast NFL-kappa

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
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Instagram

Bandaríska söngkonan Madison Beer og NFL-fótboltakappinn Justin Herbert eru trúlofuð. Fyrst sást til parsins saman fyrir tæpu ári síðan. 

Parið tilkynnti trúlofunina með myndaseríu í færslu á Instagram þar sem Herbert sést fara á skeljarnar: 

Poppsöngkonan Beer sló fyrst í gegn þegar kanadíska poppstjarnan Justin Bieber deildi myndbandi af henni syngja lagið „At Last“ með Ettu James árið 2013, þegar hún var aðeins þrettán ára. Hún gaf út sína fyrstu smáskífuna sína ári síðar, árið 2013. 

Beer hefur tvisvar verið tilnefnd til Grammy-verðlauna, árin 2024 og 2025. 

Herbert er leikstjórnandi (e. quarterback) með Los Angeles Chargers í NFl- deildinni í Bandaríkjunum en hann hefur spilað með liðinu frá árinu 2020. 

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