Madison Beer trúlofast NFL-kappa Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. júlí 2026 15:09 Instagram Bandaríska söngkonan Madison Beer og NFL-fótboltakappinn Justin Herbert eru trúlofuð. Fyrst sást til parsins saman fyrir tæpu ári síðan. Parið tilkynnti trúlofunina með myndaseríu í færslu á Instagram þar sem Herbert sést fara á skeljarnar: View this post on Instagram A post shared by @madisonbeer Poppsöngkonan Beer sló fyrst í gegn þegar kanadíska poppstjarnan Justin Bieber deildi myndbandi af henni syngja lagið „At Last“ með Ettu James árið 2013, þegar hún var aðeins þrettán ára. Hún gaf út sína fyrstu smáskífuna sína ári síðar, árið 2013. Beer hefur tvisvar verið tilnefnd til Grammy-verðlauna, árin 2024 og 2025. Herbert er leikstjórnandi (e. quarterback) með Los Angeles Chargers í NFl- deildinni í Bandaríkjunum en hann hefur spilað með liðinu frá árinu 2020. Ástin og lífið Mest lesið Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Lífið Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Lífið Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Lífið Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Lífið Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Lífið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Lífið Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Tónlist „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Lífið Gurrý komin aftur á markaðinn Lífið Fleiri fréttir Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Safna fjármagni með múrmeldýrum á OnlyFans Gurrý komin aftur á markaðinn Förðunardrottning selur á Framnesvegi „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Carly Simons lærir að lifa með Parkinson Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Sjá meira